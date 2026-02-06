Paso de Agua Negra: a pesar de que casi no estuvo cortado, su uso muestra una caída del 30%

El Paso de Agua Negra muestra un 30 por ciento menos de tránsito que en la temporada anterior.

Aunque el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, permaneció habilitado casi toda la temporada y los trámites aduaneros se realizaron con rapidez, el tránsito de personas registra una disminución cercana al 30% en comparación con la temporada pasada. Así lo confirmó la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, quien explicó las causas del descenso y se mostró optimista respecto a lo que resta de tiempo de habilitación.

Palma, indicó que en lo que va de la temporada estival circularon por el Paso Internacional de Agua Negra alrededor de 52 mil personas, una cifra que representa una baja aproximada del 30% respecto del mismo período del año anterior.

La funcionaria destacó que esta disminución no estuvo vinculada a problemas operativos o cierres prolongados del paso. “La gran mayoría de los días el paso estuvo abierto. Creo que solo hubo dos jornadas en las que se cerró por algunas horas debido a cuestiones climáticas”, señaló en declaraciones a Radio Mil 20.

Al mismo tiempo remarcó que el funcionamiento del servicio aduanero fue ágil durante toda la temporada. Según indicó, incluso en jornadas de alta afluencia, hubo personas que no demoraron más de una hora en completar el cruce, lo que evidencia una mejora en la atención y en los procesos de control fronterizo.

Al analizar las causas de la caída en el tránsito, la Ministra explicó que el contexto económico fue determinante. En ese sentido, sostuvo que el tipo de cambio dejó de ser tan conveniente para los argentinos, lo que redujo el atractivo de viajar a Chile, principalmente con fines comerciales. A este factor se sumaron algunos hechos de inseguridad que generaron preocupación en determinadas familias.

Asimismo, Palma indicó que muchos turistas optaron por otros destinos, tanto dentro como fuera del país. “Creo que la gente viajó igual, pero no todos eligieron Chile. Muchos optaron por Brasil o por destinos dentro del país”, afirmó.

Pese a la disminución registrada hasta el momento, la Ministra se mostró confiada en que la temporada tendrá un buen cierre. Señaló que aún restan fechas importantes, como los feriados de Carnaval y Semana Santa, y recordó que el año pasado el paso permaneció habilitado hasta el mes de mayo. “Creo que vamos a tener una muy buena temporada igualmente”, aseguró.

En cuanto a la fecha de cierre del Paso de Agua Negra, Palma aclaró que no existe un plazo definido, ya que todo dependerá de las condiciones climáticas. “Mientras el clima acompañe, el paso va a seguir abierto”, concluyó.