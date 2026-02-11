Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos

Un joven de 21 años fue aprehendido en el barrio Las Garzas , en Rawson, tras ser acusado de intentar robar un automóvil estacionado en la zona.

El sospechoso, identificado como Berrio , fue advertido por el propietario del vehículo, un joven de 20 años, quien lo observó al costado de su Volkswagen Gol portando un cuchillo. Según trascendió, el damnificado lo sorprendió mientras dañaba la cerradura de la puerta derecha.

Al verse descubierto, el joven intentó darse a la fuga. Sin embargo, transeúntes que presenciaron la situación iniciaron una persecución y lograron reducirlo a pocos metros del lugar.

Minutos después, efectivos policiales se hicieron presentes y procedieron a la aprehensión. En el hecho intervino el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Juan Mattar, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia. Berrio quedó detenido y a disposición de la Justicia.