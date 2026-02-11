miércoles 11 de febrero 2026

Inseguridad

Cayó un delincuente en Caucete tras robar herramientas de una obra en construcción

El malviviente fue sorprendido por un obrero cuando salía de un contenedor con una bomba de agua y una amoladora. Personal del Comando Este lo detuvo a los pocos metros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
ladron

Un delincuente fue aprehendido en las últimas horas en el departamento de Caucete tras ser sorprendido mientras intentaba sustraer diversas herramientas de una vivienda en construcción. El episodio tuvo lugar en el interior del barrio Los Olivos, donde la intervención del personal de la obra y el rápido accionar policial evitaron que el malviviente lograra su cometido.

El hecho se desencadenó cuando el propietario del inmueble, un hombre de 35 años, fue alertado por uno de sus obreros sobre una situación sospechosa. El trabajador había observado a un desconocido salir de uno de los contenedores de la propiedad cargando varios objetos de valor. Ante el aviso, se solicitó la presencia de las fuerzas de seguridad, mientras el sospechoso intentaba alejarse de la zona.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 10.24.11 AM

Efectivos del Comando Radioeléctrico Este que se encontraban en las inmediaciones respondieron al llamado y lograron interceptar al sujeto, identificado como López, a pocos metros del lugar del hecho. Al momento de la detención, el hombre de 28 años llevaba consigo una amoladora, una bomba de agua, un alargue y una caja de herramientas de tubo, elementos que fueron reconocidos por el damnificado.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 9° para quedar a disposición de las autoridades judiciales. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que iniciará el proceso correspondiente por el intento de robo.

