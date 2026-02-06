Empieza la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y del Folklore en Rawson, mirá cómo disfrutarla

Llegó el día: empieza la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folklore en Rawson. El Predio Gaucho José Dolores del Médano de Oro se viste de gala para recibir a miles de sanjuaninos y turistas durante los días 6, 7 y 8 de febrero, en lo que será la vigésimo cuarta edición de un encuentro que ya es un clásico del calendario nacional. Esta entrega tiene un tinte especial, ya que representa la previa a las bodas de plata de una celebración que ha logrado traspasar las fronteras locales para atraer a visitantes de provincias como Córdoba y Buenos Aires. Las puertas del predio se abrirán cada jornada a partir de las 19:00 horas, ofreciendo una grilla que combina el talento local con figuras consagradas del campo y el escenario.

La propuesta para este año presenta una infraestructura renovada con tres escenarios funcionando en simultáneo. En el escenario mayor, el público podrá disfrutar de una grilla compuesta en un 90% por artistas locales, destacándose las actuaciones de Aire Mancero y Palo Santo el viernes, Labriegos y el Yello Sosa el sábado, y un cierre a puro ritmo el domingo con La Nota, Paquito Ocaño y Omega. Por otro lado, el escenario de Las Peñas ofrecerá siete horas de música para bailar en el patio de comidas, mientras que el novedoso "Sunset Gaucho" buscará atraer al público más joven con una propuesta de música e identidad al atardecer.

Montas y otras atracciones

En el campo de jineteada, la adrenalina será protagonista con casi 90 montas por noche y la realización del primer campeonato interprovincial. Un hito de esta edición será la Copa de Campeones, que contará con la participación de jinetes destacados de todo el país, incluyendo al campeón de Jesús María, Benjamín Costa.

También habrá un "Espacio Gauchitos y Gauchitas", un lugar destinado a las infancias, donde el juego y el aprendizaje se combinan para transmitir las tradiciones criollas de manera lúdica y participativa.

Además, se podrá disfrutar del Paseo Artesanal “Hecho en Rawson”, un espacio que pone en valor el talento de artesanos y productores locales, fortaleciendo la identidad cultural y la economía regional.

Patio de comidas

image

La experiencia se completa con una variada oferta gastronómica que este año fue preseleccionada para garantizar calidad y precios accesibles, incluyendo desde chivo a las llamas hasta sandwichería de autor. Se ha establecido como condición que los puestos ofrezcan una opción popular para que una familia pueda comer por un monto cercano a los 25.000 pesos. Para quienes prefieran la tradición del picnic, se permite el ingreso con heladeritas y comida propia, con la única restricción de no ingresar envases de vidrio por motivos de seguridad.

Cómo llegar

Para facilitar la llegada de los asistentes y evitar demoras en los caminos rurales, la organización recomienda utilizar el camino alternativo por Calle 6, ingresando por Ruta 40 a la altura del Estadio Bicentenario, donde un operativo policial guiará el tránsito hacia el acceso sur del predio.

Entradas

En cuanto a las entradas, se ha dispuesto un sistema de entrada electrónica muy ágil a través de un bot de WhatsApp (Lito) al número 2645702020, con un valor de 6.000 pesos la anticipada, mientras que en boletería física el costo será de 10.000 pesos. Es importante destacar que los menores de 12 años y personas con discapacidad ingresan gratis, los jubilados abonan el 50% y los vecinos del Médano de Oro también cuentan con acceso gratuito acreditando su domicilio, aunque todos deben gestionar previamente su entrada virtual para obtener el código QR de control.