miércoles 11 de febrero 2026

25 de Mayo

Detienen en El Encón a un sanjuanino por circular con un carnet trucho

El procedimiento fue cuando los efectivos realizaban tareas de control en esta localidad. Quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 30 años, identificado como Tobares, fue detenido en la localidad de El Encón, 25 de Mayo, tras ser sorprendido circulando con una licencia de conducir trucha durante un operativo policial.

El procedimiento se llevó a cabo en Ruta 20, a la altura del kilómetro 469, cuando efectivos realizaban controles vehiculares y entrevistas de rutina. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo conducido por Tobares y le solicitaron la documentación correspondiente.

Al momento de exhibir su licencia, el conductor presentó un carnet que despertó sospechas. Tras una verificación en el sistema del Departamento de Monitoreo Vial, se constató que el hombre no poseía Licencia Nacional de Conducir registrada.

Posteriormente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que el documento presentado era falso, lo que derivó en su inmediata aprehensión por el presunto delito de falsificación de documentación pública.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo de la fiscal Yanina Galante, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

