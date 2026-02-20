viernes 20 de febrero 2026

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Jaime Muñoz, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

La situación se dio a conocer este viernes a partir de la difusión del programa San Juan Te Busca solicitando colaboración para dar con el paradero de Luis Muñoz Cantos que fue hallado recientemente en una zona de Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Momentos de angustia vivió el entorno del cantante Jaime Muñoz Cantos, luego de que su hermano permaneciera desde el martes sin dar señales de vida, en una situación que inicialmente encendió las alarmas familiares. La situación se dio a conocer este viernes a partir de la difusión del propio artista en sus redes sociales, solicitando colaboración para dar con el paradero de Luis Muñoz Cantos que fue hallado recientemente en una zona de Alto de Sierra pasado el mediodía.

image

Según relató el propio artista en diálogo con Tiempo de San Juan, la preocupación comenzó cuando intentaron comunicarse con él sin éxito. “Tratamos de comunicarnos y por ningún medio nos contestaba. Empezamos a desesperar porque desde el martes no sabíamos nada. Él siempre avisa”, explicó Cantos.

Ante la falta total de contacto, la familia inició una búsqueda informal entre amigos y conocidos. Fue entonces cuando surgió un dato clave: un vecino aportó información que indicaba que el hombre podría encontrarse en Alto de Sierra.

El caso resultaba llamativo para la familia, ya que, si bien el hermano de Cantos reside en Concepción, no es habitual que permanezca incomunicado. “Por eso no dijimos nada en redes. Queríamos ser cuidadosos hasta encontrarlo de verdad”, agregó.

Llegó finalmente la noticia que trajo alivio: el hombre fue hallado en Alto de Sierra. La confirmación fue realizada por el propio Jaime Cantos, quien comunicó a este medio que su hermano ya había sido localizado.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre su estado de salud, el hallazgo puso fin a una situación que mantuvo en vilo a la familia durante varias horas.

