Andrés Cantos: el sentimiento hecho voz

WhatsApp Image 2024-04-27 at 08.58.11 (1).jpeg

-Vos naciste pegado a una guitarra, ¿no?

-Más o menos así fue (risas). En casa se ha cantado, ha existido la música. Con mis hermanos somos la cuarta generación de una familia que ha trascendido con el folklore cuyano, orgullosos cultures de la música cuyana. Desde que tengo uso de razón yo canto y toco la guitarra.

-¿Desde tan chico?

-Mi papá nunca vino y nos dijo si queríamos tocar la guitarra, pero él tenía una estrategia: dejaba las guitarras arriba de la cama. Las guitarras en casa no se guardan, si vas a casa de mi viejo vas encontrar una guitarra arriba de la mesa, de una silla o el sillón. Él dice que cuando uno empieza a tocar un instrumento nunca tiene que estar en el estuche porque más de una vez da flojera, en cambio si la vez arriba de la cama sin el estuche se te hace más fácil agarrarla.

Desde que tengo uso de razón yo canto y toco la guitarra Desde que tengo uso de razón yo canto y toco la guitarra

-¿Tuviste una linda infancia?

-Yo soy un enamorado de mi infancia. Siempre he tenido muy valores muy presentes. Yo he visto cantar a mi papá con mi mamá y hay veces que todavía lo hacen. He visto cantar a mis abuelos, a mis tíos. Un domingo al mediodía era muy lindo estar en mi casa. Después llegaban los amigos de mi viejo a dar una serenata. ¡Qué manera de ver viejos durmiendo colgados de las sogas! (risas). Esas juntadas eran muy lindas.

-¿Y cómo siguió tu camino con la música después de esas enseñanzas caseras y populares?

-Con el tiempo se van a abriendo más caminos y uno va eligiendo, contando ya con una impronta que te va caracterizando. Yo tuve la oportunidad de ir a Laborde, fue nuestra primera vez con mi hermano Hugo en otra provincia, y ganamos con dúo vocal.

-¿Qué edad tenían?

-Yo debo haber tenido 15 o 16 y Hugo por ahí también. Éramos el dúo más joven. Ese año San Juan ganó en muchos rubros. Si hasta nos trajimos la copa, estuvo buenísimo. Y al otro año fuimos por primera vez al Pre Cosquín. Y así seguimos compartiendo con Hugo hasta que tuvo que bajarse por cuestiones laborales. La vida va cambiando, uno va cambiando. Empezamos despacito a dejarnos ir y hoy en día cada vez que nos juntamos con Hugo en casa es muy lindo, tratamos de recordar canciones. Para mí una de las cosas más lindas es cantar con mi hermano Hugo. Esa conexión es única. Eso ya lo tengo para mí.

Para mí una de las cosas más lindas es cantar con mi hermano. Esa conexión es única. Eso ya lo tengo para mí. Para mí una de las cosas más lindas es cantar con mi hermano. Esa conexión es única. Eso ya lo tengo para mí.

-¿Y tras ese nuevo rumbo de Hugo vos empezás como solista?

-Sí. Empecé a viajar al Pre Cosquín y muchas finales tengo. Me reafirmó un sueño. Yo desde chico le decía a mi vieja que iba a llegar, que iba a ser un artista. Yo voy a ir a comprar el pan con las uñas pintadas, yo ando así por la vida porque te tenés que comportar así. No hay que fingirlo. Hoy en día me toca ser la oveja negra de la familia, el desheredado (risas).

-¿La oveja negra por qué?

-Porque me tocó elegir y empecé a elegir mi música. Empecé a elegir otros géneros musicales, escribo mis canciones. Dejo que el río me lleve a cualquier lado. Me ha tocado ver personas que me siguen apoyando y también ver personas que dejaron de hacerlo, pero eso jamás me importó. Muchos me decían cómo voy a cantar otros géneros siendo el hijo del Abelino Cantos, cultor de la música cuyana. Si supieran que mi viejo es el que me prepara los temas (risas).

Muchos me decían cómo voy a cantar otros géneros siendo el hijo del Abelino Cantos. Si supieran que mi viejo es el que me prepara los temas Muchos me decían cómo voy a cantar otros géneros siendo el hijo del Abelino Cantos. Si supieran que mi viejo es el que me prepara los temas

Mirá la entrevista completa de Andrés Cantos en Media Hora Entre Preguntas