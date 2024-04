Emanuel Díaz Ruiz y una exquisita travesía de Angualasto al MPBA Franklin Rawson

-¿Qué significa estar al frente de una de las grandes vitrinas culturales que tiene San Juan como es el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson?

-Yo digo siempre que es una de las grandes casas de la cultura. Es muy importante nuestra institución, al igual que otras grandes salas que tiene San Juan. Orgullosos nos sentimos de que nuestra provincia tenga este gran potencial cultural que nos ha distinguido durante mucho tiempo y que así puede seguir siendo con el desarrollo de sus contenidos y sus programaciones. Feliz en lo personal de poder estar al frente ya durante varios años en la institución y unos 5 al frente de la dirección.

-Con tantos años que llevás en el MPBA Franklin Rawson, ¿queda algo que no conozcas ahí adentro?

-La verdad que no. Creo ser una persona muy conocedora del total de las situaciones normales y paranormales, porque siempre hay actividad paranormal en todo. Conozco cada uno de los rincones y a cada una de las personas con las que tengo el gusto de trabajar. Conozco una por una todas las obras que forman parte de nuestro patrimonio provincial. Yo nací de esa entraña ya que fui el jefe de Investigación y Patrimonio durante muchos 9 años. Yo siempre me regocijo al decir que somos una de las mejores tres colecciones del interior del país. Eso engrandece mucho nuestra provincia, nuestra institución y en lo personal una lleva airoso ese concepto a cada una de las latitudes del país.

-¿Cómo se arma la programación de una temporada del museo?

-Para que tengas una idea de la organización que tiene la estructura del Museo Franklin Rawson, nosotros ya estamos en agenda de lo que será la temporada 2026. Es decir que estamos dos años por delante del trabajo que hacemos y que la gente ahora puede ver. Eso habla del profesionalismo y de la impronta de un museo que yo siempre digo que es de provincia, pero con las características de un museo nacional. Hay muchos artistas a nivel nacional que tienen interés de formar parte de nuestro diseño expositivo de nuestra programación anual y ya estamos armando la 2026.

-¿El sanjuanino de a pie consume cultura?

-Consume cultura. La verdad que sí porque si no nosotros no podríamos justificar un presupuesto, no podríamos justificar los contenidos. No podríamos justificar las planificaciones de nuestras muestras y los alcances de nuestras muestras. Si no hubiese un consumo de arte que siga manteniendo a San Juan en la vidriera nacional, tendríamos inevitablemente un recorte. Cada vez que vos veas que hay una actividad, los espacios culturales están colmados. No solo me refiere al Museo Franklin Rawson, también me estoy refiriendo a un Auditorio Juan Victoria colmado, Teatro del Bicentenario colmado, a un Centro Cultural Conte Grand colmado, a un Chalet Cantoni colmado y podría ser un largo rato con la enumeración. Teatro Sarmiento, bibliotecas populares, mercado artesanal. Son una infinidad y ni que hablar de los que siguen apareciendo.

