Esteban Calderón y la dulce elección de vivir pegado a un bandoneón

-Vamos a arrancar por el presente. Me comentabas antes de empezar con la nota que hace poco tuviste tocando en Buenos Aires.

-Sí, así es. Hubo un concierto por el aniversario de una orquesta sinfónica juvenil a la cual yo pertenecí años atrás. En esa época yo tocaba el contrabajo y ahora, con motivo de cumplir 30 años, convocaron a ex integrantes. Me encantó la idea, pero les aclaré que yo soy un contrabajista devenido en bandoneonista. Yo me ofrecí como solista de bandoneón y aceptaron la propuesta. Así que estuve tocando en el CCK con una orquesta enorme en la que había muchos excompañeros. Hicimos Adiós Nonino.

-Pedazo de obra ‘Adiós Nonino’.

-Así es. El arreglo que yo toco es el que Piazzolla hace por su concierto en el Colón en 1983.

-Has nombrado contrabajo y obviamente bandoneón. ¿Hay otro instrumento al que hayas echado mano en tu trayectoria?

-Antes del contrabajo yo venía del bajo eléctrico. Venía del rock, del jazz y ahí fue que empecé un poco con el tango. Los trabajos que salían en ese entonces eran con el tango. Laburé mucho en tanguerías.

-¿Y qué te trajo a San Juan?

-Una sanjuanina, quien es la madre de mis dos hijos. Hace 15 años que estoy en San Juan.

-¿Cómo surge el primer vínculo con la música en la Provincia?

-Desde un primer momento tuve muy buena relación con la Orquesta Sinfónica de San Juan. Me dieron lugar bajo la figura de solita. En el 2009 justamente me estrené con ‘Adiós Nonino’ y ya lo debo haber tocado como diez veces (Risas).

