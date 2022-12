Con el sueño de La Voz Argentina atrás, conocé la vida de Andrés el policía sanjuanino que conmovió a todos

Este joven de tan solo 26 años y oriundo de Rawson pertenece a la fuerza hace 6 años. Su rango es agente y ahora pertenece a la División Banda de Música. Le cuesta dividir su pasión por el canto con su profesión, pero Andrés se la rebusca: “Es difícil dividirlo ya que mi pasión es ser artista, cantante, y músico. Y donde yo pertenezco me brindan todo el apoyo para seguir adelante siempre y cuando no fallar en el servicio brindado. Siempre es difícil, pero cuando nos gusta lo que hacemos no es imposible”, detalló a este diario.

Su vida también está ligada a lo que dice que es lo más importante: su familia. La misma está compuesta por su esposa Gisella y su hijo Vitto. “Hace ya 9 años que estamos juntos con Gisella defendiendo día a día nuestras inquietudes artísticas la cual se relaciona con el amor que nos unió”.

En sus tiempos libres también se dedica a estar con su familia, tomar clases de canto y entrenar, para tener una vida saludable.

Su familia tiene un legado en las fuerzas policiales. Su papá Abelino Cantos fue policía y se jubiló con el puesto de suboficial principal. Andrés tiene 3 hermanos, Elizabeth “la dueña de nuestros corazones”, Hugo que es penitenciario y Emiliano, el más chico, que es oficial de policía.

andres cantos.jpg Andrés Cantos junto a su esposa e hijo.

Este medio hizo una pregunta difícil, “¿Sientes ganas de dejar la fuerza para dedicarte solo al canto?”. El no desvió su respuesta y respondió: “Es difícil responder esa pregunta, pero creo que ni me hubiera dado la posibilidad de poder hacer lo que me gusta en al Policía de San Juan que es ser artista, quizá me hubiera marchado. Pero siempre lo digo, soy un dichoso, l legué en una época donde nuestros líderes de la fuerza entienden la humanidad del policía. Desde el Secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, Abel Hernández y el jefe de Policía Luis Walter Martínez, nos brindaron siempre la mano derecha y eso lo respeto mucho. Estoy muy agradecido con ellos”.

En la pasada novena de la Inmaculada Concepción, el Santuario invitó a los miembros de la Policía Provincial y Andrés fue el que cantó en la celebración. Él se explayó por lo que vivió y también se animó a contar una anécdota. “Cantar en la novena fue precioso. Siempre soy sincero con mis sentimientos y creencias. Canto en las misas de la Policía de San Juan al igual que en otras iglesias, pero lo hago porque amo cantar”. Sobre su anécdota, dijo: “Una vez cante en la Catedral en una misa en tiempos de pandemia. Y cante ‘PESCADOR DE HOMBRES’ queriendo abarcar todos los rincones del templo. Al terminar la misa. Salimos y se me acercó una mujer de edad y me dijo: “¿Joven usted fue el que cantó?, ‘Si’ respondí y me dijo si me podía abrazar. Acepté y al abrazarnos con esa señora desconocida, me dijo al oído ‘usted me hizo llegar donde yo quería estar” y entendí, que este es mi propósito”.