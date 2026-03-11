Real Madrid no tuvo piedad y aplastó 3-0 al City de Guardiola en los octavos de Champions

El Real Madrid volvió a mostrar su mística europea y dio un golpe fuerte en Champions: goleó 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu y quedó muy bien posicionado en la serie de octavos de final.

El gran protagonista de la noche fue Federico Valverde, que tuvo una actuación brillante y se despachó con los tres goles del equipo español. El mediocampista uruguayo resolvió el partido en el primer tiempo con un triplete que desató la locura en las tribunas del Bernabéu.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa mostró una versión sólida y contundente: firme en defensa para neutralizar los ataques del equipo de Pep Guardiola y letal cada vez que pisó el área rival.

Lo llamativo del triunfo es que el Madrid llegó al duelo europeo con numerosas bajas. Jugadores clave como Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Dani Ceballos, David Alaba y Éder Militão no pudieron estar por distintas lesiones, lo que obligó al entrenador a recurrir a varios juveniles para completar el plantel.

Entre ellos estuvo Thiago Pitarch, que incluso fue titular en el mediocampo junto a Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y el propio Valverde.

A pesar de los pronósticos que daban como favorito al City, el equipo madrileño jugó una noche casi perfecta. Incluso pudo ampliar la diferencia, pero Vinícius Júnior desperdició un penal en el complemento.

El pitazo final desató el festejo en el Bernabéu: el Real Madrid se impuso con claridad por 3-0 y dio un paso gigante para meterse en los cuartos de final de la Champions. Una noche de las grandes, de esas que alimentan la leyenda europea del club blanco. La vuelta será en Inglaterra. ¿Tiene chances el equipo de Pep?