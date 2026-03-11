miércoles 11 de marzo 2026

Liga Profesional

El Argentinos de Francisco Álvarez empató con Central en un aburrido 0-0

El Bicho de La Paternal no sacó ventaja frente al Canalla y terminaron repartiendo puntos en el Diego Armando Maradona. El equipo del sanjuanino sigue afuera de los mejores ocho y la gente se impacienta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un encuentro que insinuó más de lo que finalmente dio, el Argentinos Juniors de Francisco Álvarez y Rosario Central no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en La Paternal, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona B. Así, los de Jorge Almirón se quedaron con las ganas de subirse a la cima de la tabla de posiciones, mientras que los de Nicolás Diez siguen todavía fuera de los ocho mejores del grupo.

De los dos, tal vez Argentinos mereció más, por algunas ocasiones en el primer tiempo y varias en el segundo. Sin embargo, la puntería no estuvo del lado de los locales, que apenas lograron rescatar un punto. De esta manera, el equipo de La Paternal no pudo levantar cabeza después de la dolorosa eliminación continental ante Barcelona de Ecuador, en tanto que siguen dos puestos por fuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura. Para colmo, se fueron entre murmullos después de apenas haber ganado un partido de los últimos seis.

Para el Canalla, en tanto, el empate terminó siendo apenas un consuelo, dado que aspiraban a meterse de lleno en la pelea por la cima de la Zona B y meterle presión a Independiente Rivadavia. Sin embargo, ahora quedaron a dos puntos de los mendocinos, que todavía no jugaron y pueden escaparse aún más.

