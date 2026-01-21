miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

Verano, estilo y esa mujer +50 que no negocia su identidad

Entre el calor sanjuanino y la vida cotidiana, la moda se vuelve herramienta. Cómo vestirse para sentirse fresca, linda y auténtica, sin morir en el intento.

Por Raffa Andrada
image
image
image

El verano en San Juan tiene una particularidad: no pide permiso. Llega, se instala y condiciona todo. El sol es protagonista desde temprano, la noche no siempre alivia, y lo que una mujer se pone encima deja de ser solo estilo para convertirse también en supervivencia. Y cuando la mujer es +50, la ecuación suma otro componente: la identidad. No se trata de verse más joven ni de resignarse a una idea de “edad”, se trata de verse bien, sentirse cómoda y reconocerse en el espejo. Y aunque parezca simple, no lo es.

Lee además
panuelos: del mediterraneo a san juan
Columna

Pañuelos: del Mediterráneo a San Juan
verano sanjuanino: tendencias en trajes de bano que te acompanan del dique al rio
Columna

Verano sanjuanino: tendencias en trajes de baño que te acompañan del Dique al Río

Hay algo que admiro en las mujeres +50: ya aprendieron a mirarse con honestidad. Saben qué les favorece, qué les incomoda, qué les suma y qué les roba energía. No necesitan disfrazarse ni pelear con el tiempo; necesitan que la moda acompañe. Y el verano, con su calor persistente, las obliga a decidir con criterio: telas que respiran, colores que iluminan, largos que no sofocan, y prendas que permiten moverse sin sentir que el cuerpo está atrapado.

image

Las telas son el primer territorio estratégico. El algodón siempre noble, los linos bien tratados, la viscosa liviana, el rayon y ciertas gasas son aliados en esta provincia. El verano castiga las fibras gruesas y los sintéticos que no permiten el paso del aire. La caída importa, porque aligera la silueta y evita el volumen innecesario. Los estampados pueden ayudar a disimular o equilibrar, pero la mujer +50 sabe que no todo lo que se estampa favorece. Por eso elige con ojo fino: flores suaves, geométricos discretos, rayas que estilizan, y colores que armonizan con la piel de verano, que tiende a dorarse.

Los largos también cuentan historias. El midi es un gran recurso: fresco, contemporáneo y elegante sin esfuerzo. Permite mostrar pierna con sutileza y al mismo tiempo evita el “me estoy desnudando para poder respirar”. Las mangas 3/4 o cortas estilizan el brazo y equilibran la zona del torso. Los escotes moderados abren el cuello —una de las zonas más lindas de la mujer +50— sin sentir que se exhibe demasiado. Nunca se trata de esconder, se trata de elegir.

image

En cuanto a los colores, el verano invita a jugar. Los neutros arena, miel, suela, blanco roto, verde oliva suave, azul marino, gris claro son un sueño en climas calientes. Pero también vale sumar un coral, un mandarina, un verde agua o un rojo ladrillo que eleve el ánimo sin gritar. La mujer +50 no necesita estridencia para tener presencia. La presencia la trae ella.

Hay una escena que recuerdo de muchas madres de esa generación, bueno para ser sincero de mi madre. Adentro de casa, vestidos frescos, shorts, telas livianas, libertad. Afuera, la seguridad del color negro. No era coquetería, era identidad. “Quiero verme bien, pero no vieja”, decía. Y en esa frase había una sabiduría enorme: no buscaban parecer de veinte, buscaban ser ella con dignidad. Esa búsqueda sigue viva en tantas mujeres hoy. No quieren resignar quien son, pero tampoco quieren pasar calor ni sentirse disfrazadas.

image

Los accesorios terminan de resolver el verano. Un buen par de lentes pueden contarte el estilo entero. Los aros en metal dorado suave iluminan, las carteras livianas no cansan, y las sandalias bajas en cuero color suela se llevan mejor con la ciudad que cualquier taco. La mujer +50 es práctica; sabe que un look no funciona si duele.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Verano, estilo y esa mujer +50 que no negocia su identidad Entre el calor sanjuanino y la vida cotidiana, la moda se vuelve herramienta. Cómo vestirse para sentirse fresca, linda y auténtica, sin morir en el intento. Leé la nota columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan. Más info en @tiempodesanjuan #moda #+50 #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Y aunque la moda a veces quiera segmentar por edades, el verano en San Juan tiene su propia democracia: te obliga a ser funcional. Lo interesante es cómo cada una resuelve esa funcionalidad sin resignar belleza ni carácter. Algunas lo hacen desde un boho suave, otras desde el minimalismo fresco, otras desde el color, otras desde la sobriedad. Todas desde la misma premisa: ser una misma.

image

Hay algo profundamente moderno en esta forma de vestir. No es tendencia, no es anti-tendencia. Es sentido común elevado a estética. Y creo que ahí está el verdadero estilo de la mujer +50: en elegir con criterio, con respeto hacia sí misma y con un deseo silencioso de sentirse linda para ella, no para la mirada ajena.

Al final, vestir en verano no es una cuestión de edad, sino de libertad. Libertad para no morir de calor, libertad para no disfrazarse, libertad para no sentirse “vieja”, libertad para reconocerse. Cuando una mujer +50 sale a la ciudad y elige una prenda que la acompaña en ese calor irreverente, está haciendo un acto de autoestima. Y eso siempre va a ser más poderoso que cualquier tendencia.

Temas
Seguí leyendo

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Ni La Serena ni Mar del Plata, cuál es el llamativo destino más elegido por los sanjuaninos en estas vacaciones

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Te Puede Interesar

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Por Elizabeth Pérez
Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.
En Rawson

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas

Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.
En Albardón

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"