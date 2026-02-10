martes 10 de febrero 2026

Nueva pilcha

Boca y River presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuánto cuesta comprarlas?

La marca que viste a River y Boca lanzó el tercer uniforme de manera simultánea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La marca que viste a Boca y River presentó oficialmente las nuevas camisetas. Los modelos ya están disponibles para que puedan comprarlos los hinchas. La nueva indumentaria vuelve a ser protagonista y ya empezó a generar expectativa entre los fanáticos de ambos clubes.

En el caso del Xeneize, predomina el color blanco, pero también estarán presentes los tradicionales azul y amarillo en franjas que forman una especie de banderas a lo largo de la camiseta. El diseño fue bien recibido por los hinchas, aunque en la previa se habían filtrado otros modelos con mucha aceptación.

image

Para el Millonario se planeó una camiseta con otro color no muy común, pero que ya fue utilizado en otras equipaciones anteriores. Sobresale el violeta con detalles rojos, la clásica banda roja que atraviesa el corazón junto al escudo y una fina línea blanca en la parte baja de la tira roja. Los usuarios no estaban muy de acuerdo con el diseño y lo hicieron saber en redes.

image

¿Cuánto cuestan las nuevas camisetas de Boca y River?

La camiseta versión jugador es la más cara, con un costo de 249.999 pesos, mientras que la del hincha baja a 149.999. También está del equipo femenino, con un valor de 139.999; en tanto que los talles para niños y niñas sale 109.999. En el caso de los pantalones, el precio alcanza los 109.999, 74.999, para los talles de adultos y 64.999 para los chicos. Esto cuenta tanto para River como para Boca.

