Alerta: usar VPN para ver XUPER TV y Magis TV no evita los riesgos en el televisor y celular

Las VPN solo cifran el tráfico, pero no evitan la captura de información privada por parte de aplicaciones maliciosas de streaming como Xuper TV y Magis TV.

El uso de VPN para acceder a plataformas como Xuper TV y Magis TV se ha convertido en una tendencia digital que promete anonimato y acceso a contenido gratuito, pero es, en realidad, una ilusión que esconde peligros para la seguridad y privacidad del usuario.

Esta falsa sensación de protección ha hecho que miles de personas busquen alternativas para saltarse bloqueos y restricciones, sin considerar los riesgos informáticos y legales que conlleva.

Por qué el uso de VPN no te protege de Xuper TV y Magis TV

La creencia de que una Red Privada Virtual (VPN) es un “escudo” para navegar por la ilegalidad sin consecuencias se ha expandido entre los usuarios de internet. Sin embargo, el análisis técnico revela que esta percepción es incorrecta y potencialmente peligrosa.

Las VPN, en especial las versiones gratuitas, no garantizan anonimato total ni protección frente a los ataques y vulnerabilidades que acechan en plataformas de streaming no oficiales como Xuper TV y Magis TV.

El uso de VPN para acceder a estas aplicaciones expone a los usuarios a filtraciones de datos críticos, robo de identidad y vulnerabilidades en la red doméstica. Las VPN solo cifran el tráfico de datos entre el dispositivo y el servidor, pero no pueden evitar que una aplicación maliciosa instalada en el equipo capture información privada y la envíe a terceros desconocidos.

El problema fundamental radica en la naturaleza de los servicios VPN gratuitos: en estos casos, el usuario deja de ser el cliente y se convierte en el producto. Las aplicaciones gratuitas suelen:

Vender los registros de navegación: los datos sobre lo que hace el usuario, sus cuentas y horarios de uso pueden ser comercializados a terceros.

los datos sobre lo que hace el usuario, sus cuentas y horarios de uso pueden ser comercializados a terceros. Inyectar código malicioso: al centralizar el tráfico en los servidores de la VPN, es factible modificar los paquetes de datos para introducir software malicioso en el dispositivo.

al centralizar el tráfico en los servidores de la VPN, es factible modificar los paquetes de datos para introducir software malicioso en el dispositivo. Dejar puertos abiertos: la configuración necesaria para conectarse a estas plataformas puede abrir brechas en el router del hogar, con lo que otros dispositivos conectados a la red (teléfonos, cámaras de seguridad, computadoras portátiles) quedan expuestos a ataques externos.

El uso de VPN no protege al usuario de lo que ocurre dentro del dispositivo una vez instalada la aplicación pirata. Las apps como Xuper TV o Magis TV, que no pasan los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, pueden incluir scripts de seguimiento capaces de acceder a la memoria interna del televisor o teléfono, capturar credenciales de otras aplicaciones y enviar estos datos a servidores remotos.

Por qué usar Xuper TV y Magis TV es un riesgo

Xuper TV y Magis TV se han popularizado por ofrecer acceso gratuito a cientos de canales internacionales, películas, series y eventos deportivos, prometiendo una experiencia de entretenimiento sin costo.

Esta promesa ha captado la atención de miles de usuarios que buscan sortear las restricciones y acceder a contenido premium, especialmente durante eventos de alta demanda como festividades o transmisiones deportivas internacionales.

Sin embargo, detrás de esta oferta se esconde un riesgo crítico. La instalación de estas aplicaciones suele requerir métodos alternativos, como el “sideloading” de archivos APK en dispositivos que no son Android. Este proceso rompe las barreras de seguridad del sistema operativo, permitiendo que un archivo ejecutable de origen desconocido tenga acceso a permisos de administrador. Los principales peligros incluyen:

Robo de datos de navegación: acceso a cuentas de streaming vinculadas, datos de redes Wi-Fi y cualquier información sensible almacenada en el dispositivo.

acceso a cuentas de streaming vinculadas, datos de redes Wi-Fi y cualquier información sensible almacenada en el dispositivo. Inyección de malware: el televisor o teléfono puede convertirse en parte de una botnet utilizada para ataques cibernéticos.

el televisor o teléfono puede convertirse en parte de una botnet utilizada para ataques cibernéticos. Minería de criptomonedas: el procesador del equipo puede ser explotado para minar criptomonedas, lo que reduce su vida útil y aumenta el consumo eléctrico.

FUENTE: Infobae