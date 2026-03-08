Bandana volvió y su primer show en el Teatro Gran Rex fue explosivo

Bandana volvió y con todo. Tras varios años de espera, la icónica banda argentina tuvo acción y dejó a sus fanáticos perplejos tras el show en el Teatro Gran Rex.

La actual formación integrada por Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi ofreció un espectáculo que combinó nostalgia, energía y un sonido renovado. El concierto forma parte de la celebración por el aniversario de la banda y continuará este sábado con una segunda función en el mismo escenario.

Bandana volvió al Gran Rex con un show lleno de nostalgia

El regreso tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, un escenario emblemático para el grupo desde sus comienzos. Allí mismo consolidaron su éxito tras surgir del reality musical Popstars en 2001, que dio origen a una de las bandas pop más populares de la Argentina.

Más de dos décadas después, Bandana regresó al mismo teatro para reencontrarse con el público que las acompañó desde el inicio.

El espectáculo incluyó nuevas versiones de sus canciones más conocidas, además de una puesta pensada como una verdadera celebración pop.

Lissa Vera habló de su conflicto con “Tripa” de Mambrú

En la previa del regreso del grupo, Lissa Vera también fue noticia por una fuerte revelación televisiva. Invitada al programa Los profesionales de siempre (El Nueve), la cantante habló sobre algunas críticas que recibió a lo largo de su carrera y mencionó un conflicto con Germán “Tripa” Tripel, exintegrante de Mambrú.

Según relató, el distanciamiento comenzó tras un comentario que la afectó profundamente.

“Nos dijo que estaba claro que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías”, contó al aire.

La artista aseguró que esa frase generó un quiebre entre ellos. “Por eso es la pica conmigo. Yo también lo sacudí porque se lo merecía”, afirmó.

Finalmente, definió el presente de la relación con una frase tajante: “Cada uno en su cucha”.

El regreso de Bandana que volvió a entusiasmar a los fans

El regreso de Bandana demuestra que el fenómeno pop que marcó a toda una generación todavía mantiene un fuerte vínculo con el público.

Con dos funciones en el Gran Rex y un show pensado para celebrar su historia, la banda volvió a demostrar que sus canciones siguen vivas más de 20 años después de su debut.

Fuente: Ciudad