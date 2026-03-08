Guido Kaczka y su mala suerte: su programa no empieza y ya está perdiendo miembros

Es mi sueño, en nuevo ciclo de talentos de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece verá la luz este lunes 9 de marzo, pero antes de eso ya perdió a uno de sus jurados.__IP__

El Jurando del programa estará compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levingston (todos históricamente más cercanos a la pantalla de Telefe) y el ícono cuartetero Carlos “La Mona” Jiménez. Al menos esto será así los primeros tres envíos ya que a partir de el cuarto ya habrá un cambio.

Es que “La Mona” se bajó por cuestiones de agenda y a partir del cuarto programa lo reemplazará el cantante Venezolano Carlos Baute. Aún no se confirmó si la asistencia de Baute será definitiva o se estirará hasta el mes de mayo, mes en el que el artista tiene pactado un Show en Buenos Aires.

