Guido Kaczka y su mala suerte: su programa no empieza y ya está perdiendo miembros

Es mi sueño, en nuevo ciclo de talentos de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece verá la luz este lunes 9 de marzo, pero antes de eso ya perdió a uno de sus jurados.__IP__
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
De igual manera, la producción ya encontró un reemplazo. ¿De quién se trata?
Es mi sueño, en nuevo ciclo de talentos de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece verá la luz este lunes 9 de marzo, pero antes de eso ya perdió a uno de sus jurados.__IP__
El Jurando del programa estará compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levingston (todos históricamente más cercanos a la pantalla de Telefe) y el ícono cuartetero Carlos “La Mona” Jiménez. Al menos esto será así los primeros tres envíos ya que a partir de el cuarto ya habrá un cambio.
Es que “La Mona” se bajó por cuestiones de agenda y a partir del cuarto programa lo reemplazará el cantante Venezolano Carlos Baute. Aún no se confirmó si la asistencia de Baute será definitiva o se estirará hasta el mes de mayo, mes en el que el artista tiene pactado un Show en Buenos Aires.