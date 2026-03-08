domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
TV

Guido Kaczka y su mala suerte: su programa no empieza y ya está perdiendo miembros

De igual manera, la producción ya encontró un reemplazo. ¿De quién se trata?

Por Agencia NA
image

Es mi sueño, en nuevo ciclo de talentos de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece verá la luz este lunes 9 de marzo, pero antes de eso ya perdió a uno de sus jurados.__IP__

Lee además
La China Suárez se hizo un cambio de look.
Punto final

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen
wanda nara expuso a maxi lopez en masterchef y conto las promesas incumplidas en su relacion
Lo quemó

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación

El Jurando del programa estará compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levingston (todos históricamente más cercanos a la pantalla de Telefe) y el ícono cuartetero Carlos “La Mona” Jiménez. Al menos esto será así los primeros tres envíos ya que a partir de el cuarto ya habrá un cambio.

Es que “La Mona” se bajó por cuestiones de agenda y a partir del cuarto programa lo reemplazará el cantante Venezolano Carlos Baute. Aún no se confirmó si la asistencia de Baute será definitiva o se estirará hasta el mes de mayo, mes en el que el artista tiene pactado un Show en Buenos Aires.

Seguí leyendo

Sigue el escándalo: el manager de Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

Guillermo Coppola confirmó su estado de salud tras la internación

Wanda Nara contra Mauro Icardi: por qué la FIFA podría intervenir tras un nuevo fallo en contra del futbolista

Merkén Barroco: la apuesta interdisciplinaria que llega a la Sala Auditórium del TB

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja

"Mujeres en Acción": el Conte Grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural

Desconectarse del celular para conectar con la risa: Vox Popurri llega a San Juan con 'Fanfarria'

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La China Suárez se hizo un cambio de look.
Punto final

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Te Puede Interesar

Maribel, ¡qué mujer!
Orgullo sanjuanino

Maribel, ¡qué mujer!

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.
Expectativa en los municipios

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer
En las redes

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital
Siniestro vial

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado