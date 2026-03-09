Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

El consumo de streaming en Argentina durante el primer trimestre de 2026 muestra una tendencia clara: una mezcla explosiva entre el talento local, el crimen internacional y el romance de época, siendo la plataforma de Netflix la más elegida.

Según los datos oficiales de la plataforma, el público local sigue apostando por historias con sello nacional, mientras que las grandes franquicias de Hollywood mantienen su vigencia. El streaming en 2026 arranca con una fuerte presencia de producciones locales y el esperado retorno de dramas globales.

Las series más vistas de Netflix

Bridgerton (Temporada 4)

La serie basada en las novelas de Julia Quinn regresó con la historia de Benedict Bridgerton. El bohemio de la familia ha logrado cautivar nuevamente a la audiencia, posicionándose en el primer puesto tras el estreno de su segunda parte a finales de febrero.

En el barro (Temporada 2)

El spin-off de El Marginal es el gran éxito argentino del año. La trama, que sigue a un grupo de mujeres en la cárcel de "La Quebrada", ha logrado una conexión profunda con el público local, manteniéndose en el podio desde su estreno el 13 de febrero.

Una amistad, un asesinato

Este true crime danés de apenas tres episodios se convirtió en la sorpresa de marzo. La escalofriante historia de un grupo de amigos que descubre que uno de ellos es un criminal en serie ha generado una conversación masiva en redes sociales.

Doc

El drama médico italiano sobre el jefe de medicina que pierde la memoria de los últimos 12 años de su vida ha escalado posiciones rápidamente, demostrando que las historias de resiliencia y hospitales siguen siendo un imán para el rating.

El agente nocturno (Temporada 3)

La acción y el suspenso político regresaron con todo. La tercera entrega de esta serie de espionaje mantiene a los espectadores al borde del asiento con conspiraciones que llegan hasta lo más alto del poder.

El resto del Top 10 de Netflix

El ranking se completa con una variedad de géneros que van desde el deporte hasta el anime:

Vladimir: Un thriller de suspenso que ha logrado colarse entre los favoritos de la semana.

The Mentalist: Un clásico que vive un "segundo aire" en la plataforma, atrayendo tanto a nuevos espectadores como a nostálgicos.

Formula 1: Drive to Survive (Temporada 8): Con el inicio de la nueva temporada de F1, la docuserie volvió a acelerar en el ranking.

BAKI-DOU: El samurái invencible: El anime pisa fuerte en Argentina, ocupando un lugar privilegiado para los fanáticos de las artes marciales.

Niños de plomo: Una miniserie cruda que aborda el drama médico y social de una comunidad afectada por la contaminación ambiental.

Tendencias de 2026

El informe destaca que la industria local sigue siendo un motor fundamental para Netflix en la región. Con el éxito de "En el barro" y el anuncio de la tercera temporada de "Envidiosa", queda claro que el contenido con identidad argentina es la clave para liderar el mercado frente a la creciente competencia.

