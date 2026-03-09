lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la pantalla

Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

Las plataformas de streaming siguen marcando tendencia y Netflix domina el ranking en Argentina: estas son las 10 series más vistas en 2026.

Por Agencia NA
El ranking de series de Netflix más vistas en Argentina.

El ranking de series de Netflix más vistas en Argentina.

El consumo de streaming en Argentina durante el primer trimestre de 2026 muestra una tendencia clara: una mezcla explosiva entre el talento local, el crimen internacional y el romance de época, siendo la plataforma de Netflix la más elegida.

Lee además
el lujoso festejo de cumpleanos de la china suarez en un yate: las fotos

El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos
kylian mbappe y ester exposito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de paris
Francia

Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

Según los datos oficiales de la plataforma, el público local sigue apostando por historias con sello nacional, mientras que las grandes franquicias de Hollywood mantienen su vigencia. El streaming en 2026 arranca con una fuerte presencia de producciones locales y el esperado retorno de dramas globales.

Las series más vistas de Netflix

  • Bridgerton (Temporada 4)
image

La serie basada en las novelas de Julia Quinn regresó con la historia de Benedict Bridgerton. El bohemio de la familia ha logrado cautivar nuevamente a la audiencia, posicionándose en el primer puesto tras el estreno de su segunda parte a finales de febrero.

  • En el barro (Temporada 2)
image

El spin-off de El Marginal es el gran éxito argentino del año. La trama, que sigue a un grupo de mujeres en la cárcel de "La Quebrada", ha logrado una conexión profunda con el público local, manteniéndose en el podio desde su estreno el 13 de febrero.

  • Una amistad, un asesinato
image

Este true crime danés de apenas tres episodios se convirtió en la sorpresa de marzo. La escalofriante historia de un grupo de amigos que descubre que uno de ellos es un criminal en serie ha generado una conversación masiva en redes sociales.

  • Doc
image

El drama médico italiano sobre el jefe de medicina que pierde la memoria de los últimos 12 años de su vida ha escalado posiciones rápidamente, demostrando que las historias de resiliencia y hospitales siguen siendo un imán para el rating.

  • El agente nocturno (Temporada 3)
image

La acción y el suspenso político regresaron con todo. La tercera entrega de esta serie de espionaje mantiene a los espectadores al borde del asiento con conspiraciones que llegan hasta lo más alto del poder.

El resto del Top 10 de Netflix

El ranking se completa con una variedad de géneros que van desde el deporte hasta el anime:

  • Vladimir: Un thriller de suspenso que ha logrado colarse entre los favoritos de la semana.
  • The Mentalist: Un clásico que vive un "segundo aire" en la plataforma, atrayendo tanto a nuevos espectadores como a nostálgicos.
  • Formula 1: Drive to Survive (Temporada 8): Con el inicio de la nueva temporada de F1, la docuserie volvió a acelerar en el ranking.
  • BAKI-DOU: El samurái invencible: El anime pisa fuerte en Argentina, ocupando un lugar privilegiado para los fanáticos de las artes marciales.
  • Niños de plomo: Una miniserie cruda que aborda el drama médico y social de una comunidad afectada por la contaminación ambiental.

Tendencias de 2026

El informe destaca que la industria local sigue siendo un motor fundamental para Netflix en la región. Con el éxito de "En el barro" y el anuncio de la tercera temporada de "Envidiosa", queda claro que el contenido con identidad argentina es la clave para liderar el mercado frente a la creciente competencia.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

San Juan tendrá su propia librería de autores locales: abrieron una convocatoria para escritores

Bandana volvió y su primer show en el Teatro Gran Rex fue explosivo

Bomba: se rumorea que Kilyan Mbappé y Ester Expósito tienen un romance

Guido Kaczka y su mala suerte: su programa no empieza y ya está perdiendo miembros

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación

Sigue el escándalo: el manager de Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
kylian mbappe y ester exposito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de paris
Francia

Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia