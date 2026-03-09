Marley y Vicky Xipolitakis, de visita para grabar los encantos sanjuaninos

El centro de San Juan se vio alterado en la mañana de este lunes, debido a la sorpresiva aparición de dos figuras muy queridos de la TV nacional: Marley y Vicky Xipolitakis.

El conductor y la simpática modelo y panelista llegaron a la Provincia para grabar un programa que se podrá ver a finales de marzo por la pantalla de Telefe. En su primer día visitaron la Catedral, la Celda Histórica de San Martín, la Casa de Sarmiento y el Teatro del Bicentenario, en donde fueron recibidos por distintas autoridades entre los que se encontraba el ministro Guido Romero.

image

Marley y Vicky se quedarán hasta el miércoles y dentro de su itinerario también figuran encantados de Iglesia, Calingasta y otros departamentos.

En una amena charla con la prensa, los mediáticos agradecieron la cordialidad con la que los han recibido los sanjuaninos y también recordaron otras visitas que han hecho de San Juan un sitio con grandes recuerdos.