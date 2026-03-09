lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Famosos sueltos

Marley y Vicky Xipolitakis, de visita para grabar los encantos sanjuaninos

El conductor y la mediática modelo pasearon por el centro sanjuanino, hicieron tomas en la Catedral, Teatro del Bicentenario, la celda histórica de San Martín y la Casa de Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marley y Vicky Xipolitakis, en la puerta del Teatro del Bicentenario.

Marley y Vicky Xipolitakis, en la puerta del Teatro del Bicentenario.

El centro de San Juan se vio alterado en la mañana de este lunes, debido a la sorpresiva aparición de dos figuras muy queridos de la TV nacional: Marley y Vicky Xipolitakis.

Lee además
el lujoso festejo de cumpleanos de la china suarez en un yate: las fotos

El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos
El ranking de series de Netflix más vistas en Argentina.
En la pantalla

Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

El conductor y la simpática modelo y panelista llegaron a la Provincia para grabar un programa que se podrá ver a finales de marzo por la pantalla de Telefe. En su primer día visitaron la Catedral, la Celda Histórica de San Martín, la Casa de Sarmiento y el Teatro del Bicentenario, en donde fueron recibidos por distintas autoridades entre los que se encontraba el ministro Guido Romero.

image

Marley y Vicky se quedarán hasta el miércoles y dentro de su itinerario también figuran encantados de Iglesia, Calingasta y otros departamentos.

En una amena charla con la prensa, los mediáticos agradecieron la cordialidad con la que los han recibido los sanjuaninos y también recordaron otras visitas que han hecho de San Juan un sitio con grandes recuerdos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sorpresa y visita en San Juan Este lunes, varios sanjuaninos se encontraron cara a cara con Marley y Vicky Xipolitakis, que están en la provincia grabando material para el canal de entretenimiento Telefe El conductor del ciclo "Por el Mundo" llegó tras cubrir la previa de la Vendimia en Mendoza y ahora registrará distintos paisajes y atractivos sanjuaninos. La divertida dupla promete momentos de humor y cercania con el publico sanjuanino durante la jornada de este lunes. TEMPO DE SAN JUAN EN VIVO desde la plaza y el Teatro del Bicentenario. www.tiempodesanjuan.com #marley #vickyxipolitakis #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

San Juan tendrá su propia librería de autores locales: abrieron una convocatoria para escritores

Bandana volvió y su primer show en el Teatro Gran Rex fue explosivo

Bomba: se rumorea que Kilyan Mbappé y Ester Expósito tienen un romance

Guido Kaczka y su mala suerte: su programa no empieza y ya está perdiendo miembros

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación

Sigue el escándalo: el manager de Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ranking de series de Netflix más vistas en Argentina.
En la pantalla

Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Te Puede Interesar

El operativo verano de San Juan acaba de culminar.
Balance

De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.
Para aprovechar

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.
Datos financieros

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios