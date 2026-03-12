Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

La cartelera de los cines sanjuaninos se renueva esta semana con tres estrenos que prometen atraer a distintos públicos. A partir de este jueves 12 de marzo desembarcan en la pantalla grande propuestas de drama, acción y terror que se suman a las películas que ya continúan en exhibición.
Uno de los títulos destacados es “No te olvidaré”, un drama de 114 minutos apto para mayores de 13 años, basado en la obra de la autora del éxito Romper el círculo. La película tendrá funciones en 2D dobladas a las 17:20, 18:20, 19:40 y 21:20, mientras que en versión subtitulada se proyectará a las 20:30 y 23:20.
Otro de los estrenos es “El Guardián: Último refugio”, una película de acción protagonizada por Jason Statham. Con una duración de 107 minutos y clasificación +13, la historia sigue una misión donde proteger a alguien se convierte en la prioridad absoluta. Las funciones serán a las 21:10 en 2D castellano y a las 22:40 en versión subtitulada.
Para quienes prefieren el terror, llega “Iron Lung: Océano de sangre”, un film de 95 minutos apto para mayores de 16 años que promete suspenso y tensión. La película se proyectará en función subtitulada a las 23:30.
La cartelera de Play Cinema, por ejemplo, también mantiene varias propuestas que siguen en pantalla, entre ellas “Hoppers”, la nueva producción de Disney Pixar; “Cumbres borrascosas”; la animada “Zootopia”; el clásico del terror “Scream” y la película familiar “La cabra que cambió el juego (Goat)”.
Además, los fanáticos de la animación ya pueden asegurarse su lugar porque la preventa de “Super Mario Galaxy: La película” ya está habilitada. El film tendrá un preestreno el 1 de abril y su estreno oficial será el 2 de abril, con funciones en 2D y 3D.