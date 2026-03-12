Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

La cartelera de los cines sanjuaninos se renueva esta semana con tres estrenos que prometen atraer a distintos públicos. A partir de este jueves 12 de marzo desembarcan en la pantalla grande propuestas de drama, acción y terror que se suman a las películas que ya continúan en exhibición.

Más que cables El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

Uno de los títulos destacados es “No te olvidaré” , un drama de 114 minutos apto para mayores de 13 años, basado en la obra de la autora del éxito Romper el círculo. La película tendrá funciones en 2D dobladas a las 17:20, 18:20, 19:40 y 21:20, mientras que en versión subtitulada se proyectará a las 20:30 y 23:20.

Otro de los estrenos es “El Guardián: Último refugio”, una película de acción protagonizada por Jason Statham. Con una duración de 107 minutos y clasificación +13, la historia sigue una misión donde proteger a alguien se convierte en la prioridad absoluta. Las funciones serán a las 21:10 en 2D castellano y a las 22:40 en versión subtitulada.

Para quienes prefieren el terror, llega “Iron Lung: Océano de sangre”, un film de 95 minutos apto para mayores de 16 años que promete suspenso y tensión. La película se proyectará en función subtitulada a las 23:30.

La cartelera de Play Cinema, por ejemplo, también mantiene varias propuestas que siguen en pantalla, entre ellas “Hoppers”, la nueva producción de Disney Pixar; “Cumbres borrascosas”; la animada “Zootopia”; el clásico del terror “Scream” y la película familiar “La cabra que cambió el juego (Goat)”.

Además, los fanáticos de la animación ya pueden asegurarse su lugar porque la preventa de “Super Mario Galaxy: La película” ya está habilitada. El film tendrá un preestreno el 1 de abril y su estreno oficial será el 2 de abril, con funciones en 2D y 3D.