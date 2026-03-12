jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imperdibles

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

Acción, drama y terror llegan este jueves a la pantalla grande en San Juan con tres estrenos que renuevan la cartelera. Además, ya está habilitada la preventa de Super Mario Galaxy: La película.

Por Redacción Tiempo de San Juan
todo-lo-que-debes-saber-antes-de-ver-el-guardian-el-ultimo-refugio-la-nueva-pelicula-de-jason-statham-1326431

La cartelera de los cines sanjuaninos se renueva esta semana con tres estrenos que prometen atraer a distintos públicos. A partir de este jueves 12 de marzo desembarcan en la pantalla grande propuestas de drama, acción y terror que se suman a las películas que ya continúan en exhibición.

Lee además
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras
conflicto docente en san juan: maestros de iglesia y jachal cortan el acceso a la mina veladero
Salarios

Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortan el acceso a la mina Veladero

Uno de los títulos destacados es “No te olvidaré”, un drama de 114 minutos apto para mayores de 13 años, basado en la obra de la autora del éxito Romper el círculo. La película tendrá funciones en 2D dobladas a las 17:20, 18:20, 19:40 y 21:20, mientras que en versión subtitulada se proyectará a las 20:30 y 23:20.

Otro de los estrenos es “El Guardián: Último refugio”, una película de acción protagonizada por Jason Statham. Con una duración de 107 minutos y clasificación +13, la historia sigue una misión donde proteger a alguien se convierte en la prioridad absoluta. Las funciones serán a las 21:10 en 2D castellano y a las 22:40 en versión subtitulada.

Para quienes prefieren el terror, llega “Iron Lung: Océano de sangre”, un film de 95 minutos apto para mayores de 16 años que promete suspenso y tensión. La película se proyectará en función subtitulada a las 23:30.

La cartelera de Play Cinema, por ejemplo, también mantiene varias propuestas que siguen en pantalla, entre ellas “Hoppers”, la nueva producción de Disney Pixar; “Cumbres borrascosas”; la animada “Zootopia”; el clásico del terror “Scream” y la película familiar “La cabra que cambió el juego (Goat)”.

Además, los fanáticos de la animación ya pueden asegurarse su lugar porque la preventa de “Super Mario Galaxy: La película” ya está habilitada. El film tendrá un preestreno el 1 de abril y su estreno oficial será el 2 de abril, con funciones en 2D y 3D.

Temas
Seguí leyendo

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a el chelo del grupo green, acusado de violar a una influencer de la cumbia
Terrible

Detuvieron a "El Chelo" del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino