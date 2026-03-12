jueves 12 de marzo 2026

Sin vuelta atrás

Gran Hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una compañera

Carmiña Masi quedó fuera del reality luego de sus repudiables comentarios dentro de la casa. Santiago del Moro anunció la decisión al aire y el Big confirmó la expulsión inmediata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de los momentos más tensos desde que comenzó la temporada. Luego de una fuerte polémica dentro de la casa, el programa tomó una decisión contundente: expulsar a Carmiña Masi por sus dichos racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

Todo se desató tras una conversación en la que la periodista paraguaya lanzó una frase que generó indignación tanto dentro como fuera del reality. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó Carmiña al referirse a Mavinga, comentario que rápidamente despertó una fuerte reacción del público en redes sociales.

Ante la gravedad de la situación, Santiago del Moro abordó el tema al comienzo de la gala de este miércoles 11 y dejó en claro la postura del programa. “Gran hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”, remarcó el conductor.

Luego, la voz de Gran Hermano se dirigió directamente a la participante y explicó los motivos de la sanción. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una seria sanción. Antes de anunciarla, permítanme todos decir: yo no soy un educador ni quiere impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación”, les comunicó.





Finalmente, llegó el anuncio que definió su salida inmediata del reality. "Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches", subrayó la voz en off.

¿Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de ser expulsada de Gran Hermano Generación Dorada?

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por sus comentarios racistas contra Mavinga dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Sin embargo, antes de abandonar definitivamente la casa más famosa del país, la participante decidió dirigirse a su compañera para darle explicaciones.

Todo ocurrió segundos después de que Gran Hermano anunciara la sanción y le ordenara salir por la puerta giratoria. En ese momento, Mavinga se acercó visiblemente movilizada para preguntarle directamente por lo ocurrido.

"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga mientras se acercaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de retirarse. Y agregó con evidente dolor: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".

Ante ese planteo, Carmiña Masi intentó justificarse y reconocer el error frente a su compañera. "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó.

Antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicamente por lo ocurrido. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.

De esta manera, Carmiña Masi se convirtió en la primera participante expulsada de Gran Hermano Generación Dorada por comentarios discriminatorios, en una decisión que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

