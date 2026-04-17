Lula y Sánchez sellan en Barcelona una alianza histórica para liderar la unión entre Europa y América Latina

En un encuentro calificado como histórico, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizaron este viernes en el Palacio de Pedralbes la I Cumbre España-Brasil. La cita, que representa la primera de este tipo entre el gobierno español y una nación latinoamericana, ha servido para consolidar un frente común frente al auge de los extremismos y reafirmar el compromiso de ambos países con la paz global.

Durante la jornada, las delegaciones de ambos países firmaron un total de 15 acuerdos de colaboración en sectores clave para el siglo XXI. Entre los puntos destacados se encuentran convenios sobre tecnologías de avanzada, minerales críticos, conexiones satelitales y economía social.

Sánchez subrayó que España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil y que ambos países están llamados a ser los motores que estrechen los lazos entre la Unión Europea y América Latina. Asimismo, los acuerdos incluyeron compromisos sociales firmes, como la lucha contra el racismo, la violencia de género y la promoción de la igualdad racial.

Un mensaje contra la guerra y el extremismo

El trasfondo político de la cumbre estuvo marcado por una profunda preocupación por la estabilidad mundial. Lula da Silva, en un discurso de fuerte carga emocional, recordó que hace 90 años Barcelona fue escenario de una guerra civil que anticipó la "carnicería humana" de la Segunda Guerra Mundial. El líder brasileño advirtió sobre la actual carrera armamentista y cómo la tecnología parece estar sustituyendo a la ética humana.

"Estamos en la misma trinchera", afirmó Lula, destacando que su relación con Sánchez busca demostrar que es posible gobernar para la mayoría y reducir la desigualdad sin renunciar al crecimiento económico. Por su parte, Sánchez elogió la figura de Lula como un "referente y amigo", señalando que su gestión en Brasil es la prueba de que se puede proteger el futuro de las nuevas generaciones frente a las "promesas vacías del extremismo".

Liderazgo progresista global

La cumbre bilateral es el preámbulo de una agenda internacional más amplia en la ciudad condal. Ambos mandatarios participan en el Global Progressive Mobilisation (GPM) y encabezarán la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

Este foro contará con la presencia de destacados líderes internacionales, como:

Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México).

(Colombia) y (México). Antonio Costa (presidente del Consejo Europeo) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica).

(presidente del Consejo Europeo) y (Sudáfrica). Yamandú Orsi (Uruguay) y el gobernador argentino Axel Kicillof como invitado especial.

El objetivo central de estos encuentros es fortalecer una democracia que, en palabras de Lula, debe ir "más allá del voto" y aportar beneficios concretos a la vida de las personas para frenar el desencanto social que alimenta a las fuerzas autoritarias.