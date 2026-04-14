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Lula advirtió que Cuba enfrenta su peor crisis histórica

Para Lula el desafío de Cuba es superior a la magnitud de la ayuda internacional que está recibiendo.

Por Agencia NA
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que Cuba enfrenta la “situación más crítica de toda su historia” y urgió la necesidad de un plan de recuperación a mediano y largo plazo, aunque subrayó que solo los cubanos pueden definir su propio camino.

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En entrevista con el portal Brasil 247, transmitida hoy martes, el mandatario destacó los profundos vínculos históricos y emocionales que lo unen a la isla, al recordar que pertenece a una generación que creció admirando la revolución encabezada por Fidel Castro.

Lula da Silva describió un panorama crítico marcado por la escasez generalizada: alimentos, energía eléctrica, combustibles e insumos médicos, y demostró que la crisis actual es la más prolongada y compleja desde el triunfo de la revolución, en 1959.

Aunque reconoció el envío de ayuda internacional, incluida la de Brasil, así como la de China y Rusia, Lula da Silva advirtió que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del desafío.

“Nadie puede ‘adoptar’ a un país. Lo que se necesita, en realidad, es un plan de recuperación de medio y largo plazo, pero eso solo los cubanos pueden hacerlo”, afirmó.

Finalmente, Lula da Silva apuntó al impacto del bloqueo estadounidense y de recientes para restringir el suministro de combustible, como factores que han profundizado la crisis, en un contexto donde la falta de liquidez limita severamente la actividad comercial.

“Los cubanos deben discutir una salida y solo ellos pueden hacerlo”, subrayó el presidente brasileño.

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