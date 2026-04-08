Lula: Brasil necesita fortalecer la defensa ante una eventual invasión externa

Brasil necesita fortalecer su defensa para no quedar vulnerable ante una eventual invasión externa, en un contexto internacional en el que alguien actúa como si fuera el “emperador del mundo”, en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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En entrevista al sitio ICL Noticias, Lula da Silva destacó la necesidad de tomar la seguridad en serio ante la inestabilidad regional, al mencionar el avance militar de Estados Unidos en América del Sur, así como la necesidad de proteger el territorio brasileño.

“Dentro de poco, un país más pequeño decide invadir Brasil y lo vamos a pasar mal. Además, Estados Unidos tiene autorización para establecer bases en Paraguay. Por lo tanto, el mundo exige ahora que Brasil considere su seguridad”, dijo Lula.

Sostuvo que las elecciones generales de octubre próximo, en las que buscará la reelección, tendrán como eje central la defensa de la democracia, pues según indicó, hay un movimiento de sectores extremistas que busca hacer frágiles las instituciones democráticas brasileñas.

“Esta elección ciertamente tendrá como punto alto la defensa de la democracia” y “tendremos que tener la capacidad de explicar a la sociedad el significado de la palabra democracia, porque la democracia no es un término abstracto, es decir, solo el derecho del ciudadano a votar”, expuso.

“La democracia es el derecho del ciudadano a votar, controlar su voto y exigir que se cumpla el programa mínimo, que fue la razón por la que la persona fue elegida”, agregó.

El mandatario brasileño también afirmó que la defensa del régimen democrático pasa por la garantía de derechos básicos de la población.

“Necesitamos defender la democracia, cuidar la salud de la gente, cuidar la educación de la gente, cuidar los empleos de la gente, cuidar el aumento de los ingresos de la sociedad brasileña, invertir lo que podamos en cultura, en ocio, porque una de las cosas que hace que la gente viva más tiempo y sea más feliz, es que la gente consiga lo que necesita”, dijo el mandatario brasileño.