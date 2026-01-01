jueves 1 de enero 2026

En su mensaje de fin de año, Milei aseguró que su Gobierno cumplió lo prometido

A través de un video difundido en redes sociales, el Presidente hizo un balance de sus dos primeros años de gestión, destacó logros económicos y sociales y dejó un saludo de cara a 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei cerró el año con un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que defendió los resultados de su administración y sostuvo que su Gobierno honró los compromisos asumidos durante la campaña electoral. El pronunciamiento llegó mediante un video que el mandatario compartió en sus redes sociales oficiales.

En el marco de los festejos por el Año Nuevo, Milei aprovechó para enviar un saludo a los argentinos y proyectar expectativas para el futuro. “Quiero desearles felices fiestas y que 2026 marque el comienzo de una etapa que devuelva la grandeza a la Argentina”, expresó en la grabación.

Durante el mensaje, el jefe de Estado enumeró una serie de indicadores que, según afirmó, reflejan avances de su gestión. Entre ellos mencionó una baja de la inflación, mejoras en materia de seguridad y una reducción significativa de la pobreza. “Más del 30% de los argentinos salieron de la pobreza; estamos hablando de 14 millones de personas. Además, la economía empieza a mostrar señales de crecimiento”, sostuvo.

El video tuvo amplia repercusión en redes sociales y fue replicado por distintas cuentas afines al oficialismo. En Instagram, donde Milei también lo difundió a través de sus historias, la publicación superó los 84 mil “me gusta” y acumuló más de 6.400 comentarios, muchos de ellos con mensajes de apoyo y felicitaciones por el nuevo año.

Milei asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023. Su primer tramo de mandato estuvo atravesado por un fuerte ajuste económico, duros cuestionamientos de la oposición y una relación tensa con el Congreso. Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno logró avanzar en acuerdos políticos clave y celebró como un logro central la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, calificado desde el oficialismo como un hecho “histórico”.

