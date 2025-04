El día a día del clan Bataller, según Mariano

Paren las Rotativas Para Basualdo, Macri cumplió menos que Milei: "No se animó o no pudo"

Mariano describió a su padre como una persona "muy generosa" y, si bien reconoció que han tenido momentos de tensión, por diferencias sobre cómo manejar la empresa familiar, han podido sortear las dificultades para seguir haciendo negocios y siendo familia.

"No hemos tenido mucho desgaste porque establecimos que cada uno conduce un medio. Juanca con Nuevo Mundo, yo de Sobremesa y mi viejo el Nuevo Diario. Si yo quiero una nota en el Nuevo Mundo lo tengo que convencer al Juanca y si quiero algo en el Nuevo Diario a mi viejo", explicó Bataller.

De los cuatro hijos de Juan Carlos ( Mariano, Juanca, Luciano y Luigi), solo los tres primeros se dedicaron al periodismo y Mariano sostiene que las nuevas generaciones de Bataller tienen otras preferencias, alejadas de la prensa gráfica que lo conquistó a él y a su hermano.

"Hasta acá no hay tercera generación que quiera seguir con el periodismo. Los míos estudian todos Ingeniería, la más grande trabaja en una empresa minera. Los del Juanca tal vez pero no veo a ninguno con tanta vocación", sostuvo Mariano y reparó en que, para él, todavía es muy pronto para incorporar a los más chicos de la familia. "La empresa familiar es un dolor de bolas porque ya no te peleás con un socio, te peleás con tu hermano", dijo.

Si bien Juan Carlos Bataller padre tiene las acciones mayoritarias en la empresa de medios, en la parrilla es otra la historia. De cuatro fines de semana "tres vienen a mi casa y uno en la casa de mi papá", aseguró Mariano. Los asados los hace él porque al fundador de la empresa familiar "le gusta más hacer comidas elaboradas".

¿El preferido de papá?, para Mariano es Luciano, el más chico de los Bataller que se encarga de la parte de toda la parte de video de los programas que producen: De Sobremesa y La Ventana.

Por ahora, Mariano no piensa en retirarse de los medios. "Yo todavía no me quiero jubilar", detalló y agregó que él es el encargado de llamar invitados, vender su programa, subir sus contenidos a las redes y, por supuesto conducirlos. "Me sigue gustando mucho la televisión, a la radio no la siento tanto", cerró.