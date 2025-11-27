jueves 27 de noviembre 2025

Lo dicen los astros

¡Alerta picante!: los tres signos que menos aguantan sin intimidad

Existen patrones que revelan cuáles son los signos que, por su naturaleza ardiente, impulsiva o intensamente sensual, tienen la mecha más corta cuando se trata de abstinencia.

Por Mario Godoy
Hay signos que lo pasan muy mal si pasan tiempo sin intimar.

En el universo de la astrología, cada signo posee un motor único que impulsa sus deseos y necesidades. Si bien el sexo y la intimidad no se miden únicamente por la fecha de nacimiento, existen patrones que revelan cuáles son los signos que, por su naturaleza ardiente, impulsiva o intensamente sensual, tienen la mecha más corta cuando se trata de abstinencia.

Según diversos análisis astrológicos, hay tres constelaciones que se destacan por su alto apetito sexual y su dificultad para tolerar largos periodos sin un encuentro íntimo. Para ellos, la conexión física es tan vital como el aire que respiran.

1. Escorpio: La pasión que no espera

Escorpio es, indiscutiblemente, considerado el signo más sexual del zodíaco. Su energía está regida por Marte (la acción y el deseo) y Plutón (la transformación y lo oculto), lo que les otorga una intensidad emocional y física inigualable.

La clave: Para un Escorpio, el sexo es mucho más que un acto físico; es una fusión de almas, una forma de explorar los límites y de vivir experiencias místicas y profundas. Su magnetismo es palpable, y la tensión sexual es una constante en su vida. La abstinencia no es solo una carencia física, sino una desconexión de su propia esencia intensa y apasionada.

2. Leo: El deseo de ser adorado

Regido por el Sol, Leo necesita sentirse deseado, admirado y celebrado. El sexo, para ellos, es una forma de recibir la atención y la validación que tanto anhelan.

La clave: Un largo período sin intimidad puede hacer que el león se sienta menos especial o menos atractivo. Necesitan la pasión y el romance para alimentar su ego y reafirmar su majestuosidad. Si bien pueden aguantar por orgullo, la falta de acción los apaga rápidamente.

3. Aries: Fuego y adrenalina pura

3. Aries, como primer signo de fuego y regido por el guerrero Marte, es el epítome de la impulsividad y la acción. Para ellos, el deseo es como una llama que se enciende rápidamente y exige ser consumida de inmediato.

La clave: Los arianos están "siempre listos" para la pasión. Su sexualidad es directa, enérgica y frenética. Detestan las vueltas y la lentitud. Si no hay acción y conquista, se aburren y su energía se vuelve inquieta. Necesitan esa descarga de adrenalina y ese constante deseo de nuevas aventuras para sentirse vivos y plenos. La demora o la rutina son sus peores enemigos.

