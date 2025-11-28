viernes 28 de noviembre 2025

Lo dicen los astros

Andá armando la maleta: estos tres signos tienen las mejores ideas para planificar las vacaciones perfectas

Estos signos, por su naturaleza, ingenio y pasión, se destacan por tener las ideas más brillantes y originales para armar un itinerario ideal.

Por Mario Godoy
Hay signos que son muy buenos organizando vacaciones.

Hay signos que son muy buenos organizando vacaciones.

Las vacaciones son el momento cumbre para desconectar, explorar y recargar energías. Pero, ¿quién es el mejor estratega o el más creativo a la hora de planificar la escapada ideal? Recurrimos a la sabiduría ancestral del zodiaco para identificar a los tres signos que, por su naturaleza, ingenio y pasión, se destacan por tener las ideas más brillantes y originales para el viaje perfecto. Si estás buscando inspiración para tu próxima aventura, ¡llama a uno de ellos!

Sagitario (El explorador filosófico)

Si hay un signo que encarna el espíritu viajero, ese es Sagitario. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, los Sagitario no solo quieren viajar, sino que lo necesitan para sentirse completos.

  • ¿Por qué son los mejores? Sus ideas de vacaciones siempre apuntan a la experiencia transformadora. No buscan el típico resort de playa, sino destinos que ofrezcan una inmersión cultural profunda.

  • Ideas típicas: Desde un retiro de meditación en Nepal o una caminata de varios días por el Camino de Santiago, hasta un road trip por las carreteras secundarias de la Patagonia. Para un Sagitario, las mejores vacaciones son aquellas que terminan con una nueva perspectiva del mundo.

  • El detalle genial: Siempre encuentran el pequeño festival local o la feria de artesanía que nadie más conoce.

Acuario (El visionario alternativo)

Acuario, el signo de aire regido por Urano (la innovación), odia seguir al rebaño. Sus ideas de vacaciones son un reflejo de su mente futurista y su deseo de experimentar lo vanguardista o lo radicalmente diferente.

  • ¿Por qué son los mejores? Aportan la dosis necesaria de originalidad y sorpresa. Mientras que otros buscan lo tradicional, Acuario está investigando el turismo espacial, los eco-hoteles autosuficientes o las ciudades con la arquitectura más extraña.

  • Ideas típicas: Un viaje a Islandia para observar auroras boreales y explorar energía geotérmica, ser voluntario en un proyecto de conservación marina en el Sudeste Asiático, o una visita a una capital tecnológica de Europa del Este. Su viaje debe ser instagrameable, pero no por lo obvio, sino por lo insólito.

  • El detalle genial: Siempre reservarán un alojamiento con un diseño arquitectónico impresionante o una ubicación inusual (un faro, una casa en el árbol).

Géminis (El agente de enlace)

Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el movimiento, Géminis es el maestro de la logística y la variedad. Sus ideas de vacaciones son excepcionales porque son increíblemente flexibles y llenas de contrastes.

  • ¿Por qué son los mejores? Un Géminis no se conforma con una sola cosa. Su plan de vacaciones siempre incluye al menos dos o tres destinos o actividades completamente diferentes, asegurando que nadie se aburra. Son los mejores para planear viajes grupales, ya que escuchan y fusionan los deseos de todos.

  • Ideas típicas: Un viaje de diez días que combina tres noches de frenesí urbano en Nueva York, seguido por cuatro días de tranquilidad en una cabaña junto al lago, y finalizando con un taller de cocina local. Quieren ver todo, hablar con todos y probar de todo.

  • El detalle genial: Tienen la habilidad de encontrar las mejores ofertas y los vuelos más eficientes, ¡son los hackers del itinerario!

