Según tu signo, ¿qué actor o actriz de Hollywood serías?

En el mundo del entretenimiento, cada personalidad brilla con su propio estilo, igual que los signos del zodíaco . Si alguna vez te preguntaste “¿qué actor o actriz de Hollywood sería según mi signo ?”, acá podés descubrir qué figura del cine comparte tu energía, tu carácter y tu manera de encarar la vida.

A continuación, el listado signo por signo para que encuentres a tu doble celeste en la alfombra roja.

Aries: Jennifer Lawrence

Impulsiva, frontal y dueña de una energía arrolladora, Jennifer Lawrence refleja a la perfección el espíritu ariano: espontánea, intensa y siempre lista para el desafío.

Tauro: George Clooney

Elegante, estable y de gustos refinados, Clooney encarna la esencia taurina: firmeza, paciencia y un encanto clásico que nunca pasa de moda.

Géminis: Emma Stone

Versátil, divertida y con un carisma único, Emma Stone comparte la vibra geminiana: curiosa, adaptable y siempre sorprendiendo con un nuevo registro.

Cáncer: Selena Gomez

Emotiva, protectora y auténtica, Selena Gomez coincide con la sensibilidad canceriana: corazón grande, intuición fuerte y una calidez que se nota en cada proyecto.

Leo: Leonardo DiCaprio

Protagonista nato, carismático y dueño de una presencia magnética, DiCaprio es el reflejo perfecto del fuego leonino: brillo, liderazgo y pasión por lo que hace.

Virgo: Natalie Portman

Meticulosa, inteligente y detallista, Portman representa la energía virginiana: disciplina, perfección y una cabeza analítica que se nota en cada papel.

Libra: Zendaya

Estética impecable, armonía y talento: Zendaya tiene todo lo que define a Libra. Elegancia, equilibrio y un magnetismo que conquista pantallas y pasarelas.

Escorpio: Joaquin Phoenix

Intenso, profundo y misterioso, Phoenix es pura energía escorpiana. Compromiso total, emociones fuertes y una entrega que traspasa la pantalla.

Sagitario: Chris Hemsworth

Aventurero, espontáneo y optimista, Hemsworth vibra como Sagitario: energía, humor y un espíritu libre que no se encierra en ningún molde.

Capricornio: Meryl Streep

La disciplina, el trabajo duro y la excelencia capricorniana encuentran su reflejo en Meryl Streep, sinónimo de constancia, talento y ambición bien encauzada.

Acuario: Timothée Chalamet

Original, creativo y adelantado a su tiempo, Chalamet representa la impronta acuariana: frescura, ideas nuevas y un estilo que rompe esquemas.

Piscis: Margot Robbie

Soñadora, sensible y camaleónica, Robbie coincide con el espíritu pisciano: imaginación, profundidad emocional y una capacidad única para transformarse.