miércoles 26 de noviembre 2025

Horóscopo

Según tu signo, ¿qué actor o actriz de Hollywood serías?

Descubrí qué figura de Hollywood representa mejor tu personalidad según tu signo del zodíaco. Desde Leo DiCaprio hasta Zendaya, conocé qué actor o actriz comparte tu estilo, tu energía y tu forma de ver el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
leonardo dicaprio margot robbie actor actriz hollywood horoscopo signo

En el mundo del entretenimiento, cada personalidad brilla con su propio estilo, igual que los signos del zodíaco. Si alguna vez te preguntaste “¿qué actor o actriz de Hollywood sería según mi signo?”, acá podés descubrir qué figura del cine comparte tu energía, tu carácter y tu manera de encarar la vida.

A continuación, el listado signo por signo para que encuentres a tu doble celeste en la alfombra roja.

Aries: Jennifer Lawrence

Impulsiva, frontal y dueña de una energía arrolladora, Jennifer Lawrence refleja a la perfección el espíritu ariano: espontánea, intensa y siempre lista para el desafío.

Tauro: George Clooney

Elegante, estable y de gustos refinados, Clooney encarna la esencia taurina: firmeza, paciencia y un encanto clásico que nunca pasa de moda.

Géminis: Emma Stone

Versátil, divertida y con un carisma único, Emma Stone comparte la vibra geminiana: curiosa, adaptable y siempre sorprendiendo con un nuevo registro.

Cáncer: Selena Gomez

Emotiva, protectora y auténtica, Selena Gomez coincide con la sensibilidad canceriana: corazón grande, intuición fuerte y una calidez que se nota en cada proyecto.

Leo: Leonardo DiCaprio

Protagonista nato, carismático y dueño de una presencia magnética, DiCaprio es el reflejo perfecto del fuego leonino: brillo, liderazgo y pasión por lo que hace.

Virgo: Natalie Portman

Meticulosa, inteligente y detallista, Portman representa la energía virginiana: disciplina, perfección y una cabeza analítica que se nota en cada papel.

Libra: Zendaya

Estética impecable, armonía y talento: Zendaya tiene todo lo que define a Libra. Elegancia, equilibrio y un magnetismo que conquista pantallas y pasarelas.

Escorpio: Joaquin Phoenix

Intenso, profundo y misterioso, Phoenix es pura energía escorpiana. Compromiso total, emociones fuertes y una entrega que traspasa la pantalla.

Sagitario: Chris Hemsworth

Aventurero, espontáneo y optimista, Hemsworth vibra como Sagitario: energía, humor y un espíritu libre que no se encierra en ningún molde.

Capricornio: Meryl Streep

La disciplina, el trabajo duro y la excelencia capricorniana encuentran su reflejo en Meryl Streep, sinónimo de constancia, talento y ambición bien encauzada.

Acuario: Timothée Chalamet

Original, creativo y adelantado a su tiempo, Chalamet representa la impronta acuariana: frescura, ideas nuevas y un estilo que rompe esquemas.

Piscis: Margot Robbie

Soñadora, sensible y camaleónica, Robbie coincide con el espíritu pisciano: imaginación, profundidad emocional y una capacidad única para transformarse.

