Los 'manijas' 24/7: mirá cuáles son los 3 signos que vivirían de fiesta

Hay signos que destacan por sentirse plenos en la fiesta a la que los inviten.

En el vasto universo del zodíaco, cada uno de los signos tiene su propia personalidad y preferencias. Mientras algunos prefieren la tranquilidad del hogar o una velada íntima, otros viven para el brillo de las luces, el ritmo de la música y la energía vibrante de una buena fiesta. Si buscas a los verdaderos animadores de un evento, los que llegan últimos y se van de madrugada, la astrología popular señala a tres claros protagonistas.

A continuación, desglosamos cuáles son los tres signos que se llevan la corona de "los más fiesteros" del horóscopo:

1. Sagitario: El espíritu aventurero

Sagitario, un signo de fuego regido por Júpiter (el planeta de la expansión y la buena suerte), es el campeón indiscutible de la fiesta.

¿Por qué aman la fiesta? Para un Sagitario, la fiesta es una aventura . Es la oportunidad perfecta para conocer gente nueva, contar historias, filosofar y, sobre todo, sentirse libre. Su optimismo es contagioso; rara vez verás a un Sagitario aburrido en un evento.

Su Estilo Fiestero: Son los que proponen el próximo viaje improvisado o la actividad más audaz de la noche. Necesitan movimiento y no les importa dónde se celebre, siempre que haya buena onda y la posibilidad de expandir sus horizontes (físicos o conversacionales).

2. Leo: El centro de atención

Regido por el Sol, Leo es el rey (o la reina) del zodíaco. Donde hay luz y público, un Leo está feliz, y ¿qué mejor escenario que una fiesta?

¿Por qué aman la fiesta? Una fiesta es su tarima personal. Leo disfruta de ser admirado, de hacer reír a los demás y de sentirse el centro de atención . No van a una fiesta, son la fiesta. Su carisma natural ilumina cualquier ambiente.

Su Estilo Fiestero: Son generosos con la ronda de tragos, visten para impresionar y son los primeros en lanzarse a la pista de baile con movimientos dramáticos. Si la música se detiene, ellos seguirán haciendo show hasta que vuelva a empezar.

3. Géminis: El maestro de la conversación

Géminis, el signo de aire regido por Mercurio (el planeta de la comunicación), utiliza la fiesta como un vibrante laboratorio social.