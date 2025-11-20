Los 'manijas' 24/7: mirá cuáles son los 3 signos que vivirían de fiesta

En el vasto universo del zodíaco, cada uno de los signos tiene su propia personalidad y preferencias. Mientras algunos prefieren la tranquilidad del hogar o una velada íntima, otros viven para el brillo de las luces, el ritmo de la música y la energía vibrante de una buena fiesta. Si buscas a los verdaderos animadores de un evento, los que llegan últimos y se van de madrugada, la astrología popular señala a tres claros protagonistas.
A continuación, desglosamos cuáles son los tres signos que se llevan la corona de "los más fiesteros" del horóscopo:
1. Sagitario: El espíritu aventurero
Sagitario, un signo de fuego regido por Júpiter (el planeta de la expansión y la buena suerte), es el campeón indiscutible de la fiesta.
-
¿Por qué aman la fiesta? Para un Sagitario, la fiesta es una aventura. Es la oportunidad perfecta para conocer gente nueva, contar historias, filosofar y, sobre todo, sentirse libre. Su optimismo es contagioso; rara vez verás a un Sagitario aburrido en un evento.
-
Su Estilo Fiestero: Son los que proponen el próximo viaje improvisado o la actividad más audaz de la noche. Necesitan movimiento y no les importa dónde se celebre, siempre que haya buena onda y la posibilidad de expandir sus horizontes (físicos o conversacionales).
2. Leo: El centro de atención
Regido por el Sol, Leo es el rey (o la reina) del zodíaco. Donde hay luz y público, un Leo está feliz, y ¿qué mejor escenario que una fiesta?
-
¿Por qué aman la fiesta? Una fiesta es su tarima personal. Leo disfruta de ser admirado, de hacer reír a los demás y de sentirse el centro de atención. No van a una fiesta, son la fiesta. Su carisma natural ilumina cualquier ambiente.
-
Su Estilo Fiestero: Son generosos con la ronda de tragos, visten para impresionar y son los primeros en lanzarse a la pista de baile con movimientos dramáticos. Si la música se detiene, ellos seguirán haciendo show hasta que vuelva a empezar.
3. Géminis: El maestro de la conversación
Géminis, el signo de aire regido por Mercurio (el planeta de la comunicación), utiliza la fiesta como un vibrante laboratorio social.
-
¿Por qué aman la fiesta? La principal motivación de Géminis no es tanto bailar, sino interactuar. Aman el murmullo de las voces, los chismes, los debates ingeniosos y la posibilidad de saltar de un grupo de conversación a otro sin perder el hilo. Su doble naturaleza les permite mezclarse con todos.
-
Su Estilo Fiestero: Son los más sociables, tienen la agenda llena de eventos y pueden estar charlando animadamente con tres personas a la vez. No tienen miedo de hacer preguntas incómodas o de contar la anécdota más hilarante y bien narrada de la noche.