Según tu signo, ¿qué tipo de bebida alcohólica serías?

La relación entre la astrología y las elecciones personales suele despertar curiosidad, sobre todo cuando se trata de gustos cotidianos. Y una de las preguntas que más circula en redes es: ¿qué bebida alcohólica sos según tu signo del zodíaco ?

Lo dicen los astros ¡La suerte está de su lado!: estos son los 3 signos más afortunados de la semana

A continuación, un recorrido signo por signo para descubrir cuál trago, vino o cerveza encaja mejor con tu estilo.

Aries: Fernet con cola

Intensos, impulsivos y auténticos. Aries necesita una bebida emblemática, fuerte y popular. El fernet con cola representa su energía directa y su presencia arrolladora.

Tauro: Vino espumante

Elegantes, sensoriales y amantes del disfrute. Tauro encaja perfecto con un buen espumante, una bebida sofisticada, estable y disfrutable en cualquier ocasión especial.

Géminis: Gin tonic

Versátiles, sociables y siempre curiosos. El gin tonic, con su combinación fresca y adaptable, refleja la esencia cambiante y divertida de Géminis.

Cáncer: Vino tinto

Sensibles, nostálgicos y familiares. Cáncer se identifica con un vino tinto, una bebida cálida, tranquila y perfecta para momentos íntimos.

Leo: Champagne

Carismáticos, brillantes y amantes de ser el centro de atención. No podía ser otra cosa: el champagne refleja su glamour, su brillo y su necesidad de destacar.

Virgo: Aperol Spritz

Meticulosos, ordenados y equilibrados. Virgo calza perfecto con un Aperol Spritz: prolijo, estético y con la medida justa de dulzor y amargor.

Libra: Mojito

Harmoniosos, coquetos y amantes de lo estético. El mojito, fresco y equilibrado, representa su búsqueda permanente de placer y balance.

Escorpio: Whisky

Intensos, misteriosos y profundos. El whisky es su bebida: fuerte, sofisticada y cargada de carácter, como las emociones que suelen manejar puertas adentro.

Sagitario: Cerveza artesanal

Aventureros, libres y espontáneos. La cerveza artesanal encaja con su espíritu explorador y sus ganas de probar sabores nuevos en cada viaje.

Capricornio: Vermut

Serios, clásicos y trabajadores. Capricornio combina con un vermut tradicional: sobrio, confiable y con historia.

Acuario: Cocktail de autor

Originales, creativos y futuristas. Acuario no se conforma con lo común: su bebida sería un cocktail de autor, distinto, colorido y difícil de clasificar.

Piscis: Licor dulce

Soñadores, sensibles y emotivos. Un licor dulce representa su mundo interior: suave, envolvente y con un toque de fantasía.