viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Giro de 180°: los tres signos que necesitan un cambio de vida urgente antes de fin de año

Para la mayoría, es tiempo de planeación; pero para tres integrantes del zodíaco, el universo está enviando un ultimátum: cambiar o estancarse

Por Mario Godoy
Hay tres signos que deben replantearse la vida para equilibrar sus sentimientos y preferencias.

Hay tres signos que deben replantearse la vida para equilibrar sus sentimientos y preferencias.

A medida que el año se acerca a su fin, la energía cósmica empuja a varios signos a hacer un balance profundo. Para la mayoría, es tiempo de planeación; pero para tres integrantes del zodíaco, el universo está enviando un ultimátum: cambiar o estancarse. La astrología es clara: Sagitario, Cáncer y Capricornio deben tomar decisiones clave que redefinirán su futuro.

Lee además
Hay tres signos que en la intimidad cuentan con una energía envidiable.
Lo dicen los astros

Horóscopo de alcoba: cuáles son los 3 signos con más energía en la intimidad
Hay signos del zodiaco que destacan por su empatía.
Lo dicen los astros

Los tres corazones más grandes del zodiaco: empatía y sensibilidad a flor de piel

1. Sagitario: El viajero que debe comprometerse

El espíritu libre de Sagitario está siendo puesto a prueba. Si bien ama la expansión y odia las ataduras, las estrellas señalan que la falta de estructura está comenzando a jugar en su contra.

  • El Desafío: Este signo debe abandonar el miedo al compromiso, no solo en el amor, sino con sus propias metas a largo plazo. Han estado dando vueltas en círculos y es hora de elegir un camino: una carrera, un lugar de residencia o una relación que realmente merezca la pena.

  • La Transformación Necesaria: Dejar de buscar la próxima gran aventura para construir un verdadero hogar o una base sólida. Las decisiones que tomen ahora no serán un juego; implicarán una reestructuración importante en lo profesional o personal. La felicidad no está en el horizonte, está en la construcción presente.

2. Cáncer: Cerrar ciclos para renacer

Para el sensible Cáncer, el cierre del año no es una fiesta, es un ejercicio de limpieza emocional. Han cargado con pesos y heridas del pasado, y el cosmos exige que se deshagan de ese lastre.

  • El Desafío: Cáncer debe soltar el ancla emocional que lo mantiene ligado a relaciones tóxicas, no correspondidas o a situaciones familiares que solo generan dolor. Su naturaleza lo impulsa a proteger a toda costa, pero la protección debe empezar por sí mismos.

  • La Transformación Necesaria: Salir de su zona de confort y tomar decisiones que van más allá de lo que sienten, enfocándose en lo que es sano. Es el momento de cortar vínculos y crear espacio para relaciones más recíprocas y saludables. Este signo debe entender que sanar es la única manera de avanzar hacia una fase de vida más plena.

3. Capricornio: Soltar el control y permitirse el disfrute

El gran estratega del zodíaco, Capricornio, ha logrado evolucionar mucho este año, pero su último gran cambio es el más difícil para ellos: soltar la obsesión por el control y la necesidad de éxito constante.

  • El Desafío: La cabra montesa debe despegar su valor personal de sus logros profesionales. Están tan enfocados en la meta que se están perdiendo la vida. Necesitan equilibrar su ambición con el bienestar interior.

  • La Transformación Necesaria: Este fin de año los obligará a enfrentar decisiones que no pueden resolver con su típica estrategia a largo plazo. Podría ser un cambio que implique dejar un trabajo que les da estatus pero no felicidad, o la necesidad de terminar una relación que ya no encaja con su yo evolucionado. Aprender a relajarse y disfrutar de lo simple es su mayor revolución. Su valor no depende de su productividad.

Temas
Seguí leyendo

¡Radiantes de positivismo!: estos son los 3 signos que más optimismo contagian

El síndrome del lunes: los tres signos a los que más les cuesta arrancar la semana

La inevitable energía negativa: los tres signos más propensos a la envidia

Don Tilo y doñas Valeriana y Melisa: conocé cuáles son los signos más pacientes

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Raíces profundas: los 3 signos más respetuosos de las tradiciones folklóricas

Según tu signo, ¿qué verdura serías? Entrá a la nota y enterate

Según tu signo, ¿qué club de fútbol serías?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Te Puede Interesar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo serán representados Ischigualasto, la Difunta Correa y el cielo sanjuanino, en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.
Adelanto

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave
En Cochagual

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles
Alianza

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles