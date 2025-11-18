martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Con la mecha recorta: los 3 signos que aumentan su irritabilidad en la recta final del 2025

La combinación de movimientos planetarios importantes actúa como un catalizador de estrés y sensibilidad, transformando a algunos de los nativos más tranquilos en focos de irritabilidad.

Por Mario Godoy
La irritabilidad se ha vuelto una seña de identidad de algunos signos en la recta final del año

La irritabilidad se ha vuelto una seña de identidad de algunos signos en la recta final del año

A medida que el 2025 se acerca a su fin, la energía cósmica se intensifica, poniendo a prueba la paciencia y el temple de varios signos zodiacales. La combinación de movimientos planetarios importantes —incluyendo tránsitos de planetas lentos y las últimas retrogradaciones del año— actúa como un catalizador de estrés y sensibilidad, transformando a algunos de los nativos más tranquilos en focos de irritabilidad.

Lee además
Tres signos tendrán una dosis extra de suerte esta semana.
Lo dicen los astros

¡La suerte está de su lado!: estos son los 3 signos más afortunados de la semana
Hay tres signos que deben replantearse la vida para equilibrar sus sentimientos y preferencias.
Lo dicen los astros

Giro de 180°: los tres signos que necesitan un cambio de vida urgente antes de fin de año

Según las tendencias astrológicas para esta recta final, tres signos en particular deberán armarse de paciencia para navegar un periodo marcado por la revisión, la intensidad emocional o la alteración de su preciada estabilidad.

1. Escorpio: El estallido de la intensidad emocional

Para Escorpio, la recta final del año no será un camino fácil, sino más bien un periodo de intensa confrontación con su propia sombra. La presencia de Lilith en su signo, un punto que magnifica los deseos reprimidos y las emociones sin censura, junto con el desafío de Urano en oposición (en Tauro), convierte a este signo de agua en el más propenso a la irritabilidad y el conflicto.

  • ¿Por qué la fricción? El tránsito le exige soltar el control y enfrentar miedos profundos. Esta energía de transformación forzada choca con su naturaleza intensa y a menudo obsesiva, lo que se traduce en respuestas emocionales extremas, susceptibilidad y una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente en las relaciones cercanas y de pareja.

  • La lección: Aprender a canalizar esa intensidad a través de vías constructivas y aceptar que no todo puede ser controlado.

2. Virgo: El desorden que altera la calma

Conocidos por su amor al orden, la planificación minuciosa y su perfeccionismo, los nativos de Virgo se enfrentarán a un fin de año donde el "desorden" cósmico será la norma. Las influencias planetarias indican un periodo donde las cosas no saldrán exactamente como se planean, obligándolos a una flexibilidad que les resulta profundamente incómoda.

  • ¿Por qué la Fricción? Cuando un Virgo percibe que su entorno o sus proyectos se salen del plan, o que los demás no cumplen con sus altos estándares, el resultado es una ansiedad creciente que se transforma rápidamente en irritabilidad. Su nerviosismo se manifestará como impaciencia y una crítica exacerbada hacia sí mismos y hacia los demás.

  • La Lección: Ser más flexibles. El universo les pide soltar la necesidad de perfección y aceptar que "lo suficientemente bueno" también tiene valor, reduciendo así la tensión interna.

3. Tauro: La presión que rompe la estabilidad

Tauro es, por naturaleza, un signo de gran paciencia y estabilidad. Sin embargo, cuando esa paz y rutina se ven amenazadas o interrumpidas, pueden pasar de la calma a la obstinación furiosa rápidamente. En el contexto de fin de año, el tránsito de Urano en su signo, junto con las presiones laborales o de la vida diaria, puede forzar cambios inesperados que desestabilizan su zona de confort.

  • ¿Por qué la fricción? La irritabilidad de Tauro surge de la frustración por la pérdida de control y la resistencia al cambio. Si se sienten invadidos, presionados para actuar con rapidez o si se alteran sus horarios y rutinas, su respuesta será fuerte y terca. Su irritación es lenta de encender, pero difícil de apagar una vez que se sienten "invadidos".

  • La lección: Entender que el cambio es inevitable. La energía de la temporada les exige adaptación para evitar que su obstinación los aísle o los lleve a conflictos innecesarios.

Temas
Seguí leyendo

Horóscopo de alcoba: cuáles son los 3 signos con más energía en la intimidad

Los tres corazones más grandes del zodiaco: empatía y sensibilidad a flor de piel

¡Radiantes de positivismo!: estos son los 3 signos que más optimismo contagian

El síndrome del lunes: los tres signos a los que más les cuesta arrancar la semana

Según tu signo, ¿qué fruta serías?

Según tu signo, ¿qué postre serías?

Según tu signo, ¿qué verdura serías? Entrá a la nota y enterate

Según tu signo, ¿qué club de fútbol serías?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación