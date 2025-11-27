Mirá quiénes son los sanjuaninos que fueron a disfrutar el estreno de la ópera Pagliacci

El Teatro del Bicentenario corrió el telón para el estreno de la ópera Pagliacci y gran cantidad de sanjuaninos se acercaron a disfrutar el espectáculo.

Este miércoles por la noche, finalmente, el Teatro del Bicentenario corrió el telón para el estreno de la ópera Pagliacci , una propuesta de nivel internacional que convocó a gran cantidad de sanjuaninos que se acercaron a disfrutar del espectáculo.

La obra, que reúne sobre el escenario del polo cultural sanjuanino una amalgama de especiales ingredientes artísticos y técnicos, se desarrolla bajo la dirección del maestro Eugenio Zanetti, quien está a cargo de la dirección escénica y de la concepción artística completa.

image

Cabe destacar que el maestro es uno de los pocos argentinos que ha sido galardonado con el premio Oscar de la Academia, además de haber recibido innumerables reconocimientos a nivel internacional, con lo cual su mirada y su manera de abordar esta puesta en escena nos implica un gran desafío.

La producción es inédita, original y está realizada 100% en los talleres del Teatro del Bicentenario. Es además una producción de gran envergadura, que cuenta con casi 200 artistas en escena entre coros, orquestas y un elenco de solistas de nivel internacional.

La obra volverá a escena los próximos 28 y 29 de noviembre y las entradas se pueden sacar de lunes a viernes por boletería del Teatro del Bicentenario o por tuentrada.com.

Mirá quiénes acompañaron la propuesta en la primera noche:

image

image

image

image

image

image

image

image