Realizan una colecta para el máximo referente de los inquilinos en San Juan, quien estuvo internado

En los últimos días, Víctor Bazán , presidente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos , atravesó un delicado momento de salud que lo mantuvo internado en el hospital Marcial Quiroga. Por este motivo, realizaron una colecta solidaria.

Según informaron desde su entorno, Bazán permaneció bajo atención médica durante varios días, aunque no trascendieron detalles sobre el cuadro que motivó su internación.

Ante esta situación, compañeros y allegados impulsaron una colecta solidaria para colaborar con él en este período complejo. La iniciativa nació principalmente desde el Sindicato de Taxis y Remises -conducido por Walter Ferreri-, sector al que Bazán pertenece dado que trabaja como remisero. El propio entorno de Bazán confirmó la veracidad de la colecta.

image

El flyer difundido por el movimiento solidario destaca que Bazán “siempre fue solidario” con sus compañeros y ahora necesita apoyo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias victorbazan2907.