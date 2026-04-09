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Se asustó el vago

A los gritos, ahuyentó a un delincuente que quiso robarle en Rivadavia

El delincuente la abordó en bicicleta y huyó cuando la víctima comenzó a gritar. Interviene la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un intento de robo agravado en Rivadavia, generó alarma en el departamento Rivadavia durante la tarde de este jueves, cuando una joven fue sorprendida por un delincuente armado que no logró concretar el asalto gracias a la reacción de la víctima.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:25 en la intersección de calles Bellas Artes y Balcarce, hasta donde llegó personal policial tras ser comisionado por el sistema Trueno Halcón. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Ludmila Ramos, de 24 años, quien relató lo sucedido.

Según su testimonio, mientras se encontraba en la zona fue interceptada por un hombre que se movilizaba en bicicleta. En ese momento, el sujeto le exhibió un arma de fuego con claras intenciones de robo. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando la joven comenzó a gritar, lo que puso en alerta el entorno y obligó al agresor a desistir y escapar sin concretar el delito.

Tras el episodio, tomó intervención la UFI de Delitos contra la Propiedad, que investiga el caso como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego. Por el momento, no hay detenidos y se trabaja en la identificación del sospechoso.

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