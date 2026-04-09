Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Este viernes el clima en San Juan estará tan agradable como lo estuvo durante toda la semana.
jueves 9 de abril 2026
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Tras una semana de temperaturas agradables, el viernes ... ¿seguirá la tendencia?
Este viernes el clima en San Juan estará tan agradable como lo estuvo durante toda la semana.
El cielo estará nublado de a ratos durante el día, y la temperatura máxima no irá más allá de los 26 grados.
Por la mañana soplará una brisa del noroeste, que, siempre suave, irá rotando hacia el sudeste.