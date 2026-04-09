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El clima

Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Tras una semana de temperaturas agradables, el viernes ... ¿seguirá la tendencia?

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este viernes el clima en San Juan estará tan agradable como lo estuvo durante toda la semana.

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El pasado 6 de abril, la Cámara Minera de San Juan llevó adelante su reunión mensual bajo el liderazgo de José Luis Morea, nuevo Presidente (der.), junto a Marcelo Álvarez, flamante Vicepresidente, y Sandra Barceló, Directora Ejecutiva.
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Caos en el comercio de San Juan por la caída de Mercado Pago: "Se perdieron ventas"

El cielo estará nublado de a ratos durante el día, y la temperatura máxima no irá más allá de los 26 grados.

Por la mañana soplará una brisa del noroeste, que, siempre suave, irá rotando hacia el sudeste.

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