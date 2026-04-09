Entre limones, escondieron 150 kilos de droga en un micro que pasaba por San Juan

Un control de rutina terminó destapando un importante traslado de droga que atravesaba el país y tenía previsto pasar por San Juan. El hallazgo se produjo cuando efectivos de Gendarmería frenaron un camión en la Ruta Nacional 9 y descubrieron que, detrás de una carga de limones, se ocultaba un cargamento millonario de estupefacientes.

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El vehículo había salido desde Salta con destino final en Mendoza y, según la documentación presentada por los ocupantes, transportaba cajones de fruta provenientes de Colonia Santa Rosa. Pero algo no cerró durante la inspección inicial y eso derivó en una revisión más minuciosa.

Fue en ese procedimiento cuando comenzaron a aparecer paquetes sospechosos entre los cajones. La situación obligó a descargar completamente el semirremolque y convocar a personal especializado, que finalmente confirmó la presencia de droga.

droga en limones

El resultado fue contundente: más de 100 kilos de marihuana y alrededor de 50 kilos de cocaína, detectados mediante pruebas rápidas.

Los dos hombres que viajaban en el transporte quedaron detenidos en el lugar y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que ahora busca reconstruir la ruta completa del envío y determinar quiénes están detrás de la maniobra.

La modalidad utilizada —ocultar droga en cargamentos de limones— no es nueva y ya había sido detectada en un operativo reciente. Por eso, los investigadores no descartan que se trate de una estructura más amplia que utiliza este tipo de logística para mover estupefacientes por rutas clave del país.