Con un desencuentro político, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó el presupuesto 2026 con un aumento del 9,49%

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó el presupuesto para el año 2026, el cual tuvo un incremento del 9,49% respecto al año anterior, mientras que la inflación interanual se encuentra en el 33%. De esta manera, la institución tendrá un año complicado en materia financiera debido a los ajustes del Gobierno nacional. El proyecto fue aprobado por unanimidad, pero con una polémica extra.

De acuerdo con Ricardo Coca, secretario administrativo financiero, para el ejercicio del corriente año hay un total presupuestado de $122.699.684.061,00, mientras que en el año 2025 fue de $112.068.049.340,00. Esto representa una suba del 9,49%, mientras que la inflación interanual de febrero se situó en el 33%. No obstante, con recursos propios de la UNSJ, el presupuesto total asciende a $127.385.468.815,96.

Como es habitual, un 92,89% de los fondos estará destinado a sueldos, con un monto de $113.974.266.651,00, lo que implica un aumento de tan solo un 10,05%. Coca describió que para becas se invertirán alrededor de $2.500 millones, en obras $1.400 millones y en investigación $1.200 millones, de los cuales solamente $166,4 millones corresponden a fondos nacionales.

Según el proyecto, los lineamientos de la política presupuestaria son los siguientes: calidad educativa, educación a distancia (SIED), investigación, extensión y posgrado, condiciones institucionales y políticas institucionales específicas.

El desencuentro político en medio de la aprobación por unanimidad

Según indicaron fuentes de la UNSJ, el presupuesto de este 2026 fue aprobado por unanimidad. La cuestión es que no fueron la totalidad de los miembros del Consejo, que son 39.

De la línea del opositor Jorge Cocinero hay solo uno, Horacio Vives. Conforme pudo averiguar Tiempo de San Juan, el consejero no pudo asistir a la sesión, por lo que debería haber sido reemplazado por su suplente, Carina Capriotti.

El problema, según explicaron desde el espacio, es que nunca les confirmaron que debían asistir a la sesión. Aunque sus votos no alcanzan para cambiar el resultado (el oficialismo tiene 33 de los 38 consejeros), desde la oposición advirtieron que sospechan que la situación pudo haber sido intencional.

Desde el oficialismo desmintieron que este desencuentro haya sido a propósito y aseguraron que a todos los consejeros se les da aviso vía mail de cada sesión.