domingo 10 de agosto 2025

Piden cadenas de oración por el piloto sanjuanino que se accidentó en un parapente

Convocan a través de las redes sociales a cadenas de oración por la recuperación del piloto Pablo Ariel Lara, gravemente herido tras un accidente de parapente en Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luna tiene más de 30 años de experiencia como piloto.&nbsp;

Este sábado, un accidente de parapente dejó en estado gravísimo al experimentado piloto sanjuanino Pablo Ariel Lara, tras una caída a gran velocidad en Ullum. Ante la gravedad de su situación, familiares, amigos y la comunidad local están convocando a unirse en cadenas de oración a través de las redes sociales para pedir por su pronta recuperación.

Lara, con más de 30 años de trayectoria en la disciplina, sufrió el accidente mientras volaba cerca de la calle Usina Hidroeléctrica. Testigos indicaron que la vela del parapente pudo haberse cerrado inesperadamente, provocando la pérdida de control y la caída.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando Lara se precipitó a gran velocidad y terminó impactando contra la calzada asfaltada de la calle Usina Hidroeléctrica, una vía interna que conduce al Club de Kayak.

Según testimonios de compañeros de equipo, el grupo había ascendido hasta la zona de despegue, situada a unos 1.000 metros de altura, como es habitual los sábados. Después de aproximadamente 20 minutos de vuelo, Lara comenzó a desplazarse a una velocidad inusual, perdió estabilidad y cayó de manera abrupta.

Una testigo relató que al llegar al lugar del impacto encontró al piloto inconsciente, aunque con el equipo correctamente colocado, lo que hace pensar que la vela del parapente pudo haberse cerrado durante el planeo, provocando la pérdida de control. Otra especialista explicó que estas velas pueden cerrarse por el viento o automáticamente, y que cuando esto sucede en altura se puede corregir, pero que en este caso, al ocurrir a baja altura, resultó en la grave caída.

Ante esta delicada situación, familiares, amigos y compañeros de vuelo hacen un llamado a la comunidad para que se unan en cadenas de oración por la pronta recuperación de Pablo Ariel Lara.

