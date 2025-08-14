jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reunión

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre

El Gobierno de San Juan presentó a los gremios docentes una propuesta de aumentos salariales vinculados al IPC para los meses de agosto, septiembre y octubre. Los sindicatos evaluarán la oferta antes de definir su aceptación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-14 at 3.05.29 PM

En una extensa sesión paritaria realizada este jueves 14 de agosto en el Ministerio de Educación de San Juan, el Gobierno provincial presentó a los gremios docentes una propuesta de aumento salarial para los próximos tres meses, vinculada directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por INDEC.

Lee además
hay nueva reunion paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del gobierno de san juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
la paritaria docente en san juan se retoma, con la vara gremial mas alta
Sueldos

La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

La reunión, que contó con la presencia del Ministro de Economía, el titular del área de Educación, representantes de Hacienda y la Secretaría General de la Gobernación, así como de las principales asociaciones gremiales , UDA, UDAP y AMET se extendió desde las 14:50 hasta pasada la noche.

El Ejecutivo planteó incrementos escalonados que incluyen la aplicación del coeficiente de variación mensual del IPC para agosto, septiembre y octubre; un aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre; la actualización del salario familiar; un 10% adicional para el concepto remunerativo “Nueva Conectividad San Juan” en septiembre; y la modificación de la base de cálculo del ítem E60, que pasaría a 41 puntos.

Tras varias horas de debate, los sindicatos adelantaron que analizarán la propuesta antes de comunicar su aceptación o rechazo. Los gremios enfatizaron que evaluarán si los aumentos propuestos permiten acompañar la inflación y sostener el poder adquisitivo de los docentes.

La Comisión de Paritarias continuará el diálogo en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo que contemple tanto las necesidades de los trabajadores como las posibilidades presupuestarias del Estado provincial.

Temas
Seguí leyendo

La paritaria docente en San Juan se pospuso, pero por pocos días

En Gran Bretaña hay un concurso para que latinoamericanos visiten Malvinas: Fuerte reacción del peronismo

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Caputo explicó las medidas que tomó tras la última licitación de deuda en medio de la suba de tasas

Polémica en el Foro de Abogados por la digitalización de las firmas y la jerarquía institucional

Según el INDEC, hubo una suba interanual de la actividad industrial

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un dia antes de la cumbre trump-putin, milei se comunico con zelensky
Apoyo

Un día antes de la cumbre Trump-Putin, Milei se comunicó con Zelensky

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Te Puede Interesar

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Por Elizabeth Pérez
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Nublado y fresco: San Juan vivirá un viernes templado sin lluvias

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos
Tensión

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre
Reunión

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre