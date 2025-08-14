Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre

En una extensa sesión paritaria realizada este jueves 14 de agosto en el Ministerio de Educación de San Juan, el Gobierno provincial presentó a los gremios docentes una propuesta de aumento salarial para los próximos tres meses, vinculada directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por INDEC.

En el Centro Cívico Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan

La reunión, que contó con la presencia del Ministro de Economía, el titular del área de Educación, representantes de Hacienda y la Secretaría General de la Gobernación, así como de las principales asociaciones gremiales , UDA, UDAP y AMET se extendió desde las 14:50 hasta pasada la noche.

El Ejecutivo planteó incrementos escalonados que incluyen la aplicación del coeficiente de variación mensual del IPC para agosto, septiembre y octubre; un aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre; la actualización del salario familiar; un 10% adicional para el concepto remunerativo “Nueva Conectividad San Juan” en septiembre; y la modificación de la base de cálculo del ítem E60, que pasaría a 41 puntos.

Tras varias horas de debate, los sindicatos adelantaron que analizarán la propuesta antes de comunicar su aceptación o rechazo. Los gremios enfatizaron que evaluarán si los aumentos propuestos permiten acompañar la inflación y sostener el poder adquisitivo de los docentes.

La Comisión de Paritarias continuará el diálogo en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo que contemple tanto las necesidades de los trabajadores como las posibilidades presupuestarias del Estado provincial.