Las defensas de los 9 condenados por expropiaciones apelaron el histórico fallo

Luego de que se conocieran los fundamentos del histórico fallo de expropiaciones , por el que Santiago Graffigna y compañía resultaron condenados a prisión efectiva por estafa y asociación ilícita en perjuicio de la Administración Pública, las defensas de los 9 castigados apelaron la sentencia y ahora aguardan la admisibilidad del recurso planteado en la sala de la ex Cámara Penal.

Fuentes ligadas a la megacausa señalaron que la defensa del abogado que fue sindicado como el cabecilla de la banda delictiva, que fue penado a 7 años y 8 meses de cárcel, presentó un escrito de más de mil páginas en el que expuso los agravios de la resolución que dictó el tribunal compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo.

La apelación de Graffigna fue interpuesta por su defensor, Marcelo Fernández Valdez, quien también hizo lo propio en nombre de otro sentenciado, el ex juez Carlos Macchi, junto a su colega Ludmila Derka. La presentación del magistrado que fue destituido por el escándalo que se generó con la investigación fue de un tenor menor y constituyó de un poco más de 100 páginas, según comentaron las fuentes.

Cabe recordar que el veredicto que se dictó el 4 de julio de este año, después de 15 años de investigación, estuvo compuesto por más de 4.800 páginas, por lo que se podría comprender el grosor de la apelación de Graffigna.

Se estima que una vez que los recursos de los condenados sean aceptados por la Cámara, pues la investigación se rige bajo el viejo Código Procesal Penal, luego marcharán con destino a la Sala de la Corte de Justicia afectada para ser evaluados. Una vez que haya analizado los agravios de cada uno de los penados, la máxima autoridad será la que resuelva.

Graffigna y el resto de los miembros de la asociación ilícita fueron castigados por modificar expedientes y crear situaciones ficticias, con la ayuda de funcionarios judiciales y del Ejecutivo, para cobrarle al Estado terrenos expropiados por valores superiores a los reales y debidos. Las sumas, que se actualizaron, son multimillonarias y, por tanto, el fallo obliga a que los hallados culpables le regresen a la Provincia $13.110.880.247, cuya cifra habría sido el perjuicio económico a causa de sus maniobras.

Las condenas apeladas, una a una

Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses de prisión efectiva por fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real; y tentativa de frade y estafa en 6 hechos; y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.

Horacio Alday: 6 años de pena efectiva por ser coautor por el delito de fraude y estafa en 7 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; y asociación ilícita en carácter de miembro.

Carlos Macchi: 6 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de fraude y estafas en 2 hechos, en calidad de partícipe principal; tentativa de fraude y estafa en 3 hechos, en carácter de partícipe principal; y miembro de una asociación ilícita. Perpetua para ejercer cargos públicos.

Mario Díaz: 6 años efectiva por ser partícipe principal por el delito de fraude y estafa en 6 hechos; tentativa de estafa y fraude en 4 hechos; incumplimiento en los deberes de funcionario público; asociación ilícita en carácter de miembro; e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ana María Melvin: 4 años de prisión efectiva por fraude y estafas en 7 hechos, en carácter de partícipe principal; tentativa de fraude y estafa en 4 hechos; incumplimiento en los deberes de funcionario público; asociación ilícita en carácter de miembro; e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

José Moreno: 3 años prisión efectiva por ser partícipe principal por fraude y estafa en 2 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; incumplimiento a los deberes de funcionario público; inhabilitación perpetua de ejercer cargo público; y asociación ilícita en carácter de miembro.

Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva por ser partícipe principal por el delito de fraude y estafa por 5 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; asociación ilícita en carácter de miembro.

Juan Pablo Quiroga: 3 años de prisión efectiva por fraude y estafa por 3 hechos, en carácter de partícipe principal. Asociación ilícita en carácter de miembro.

Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses de prisión efectiva, en calidad de partícipe principal de estafa por 3 hechos. Asociación ilícita en carácter de miembro.