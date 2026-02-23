Graciela Alfano habló del lifting que se realizó en una zona íntima y sorprendió a Moria Casán

Graciela Alfano reveló detalles del procedimiento de rejuvenecimiento íntimo que se realizó y que, según contó, estuvo a cargo de su propia consuegra, médica de profesión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de La Mañana con Moria, ambas figuras recordaron sus años de esplendor y hablaron sobre el paso del tiempo, las decisiones personales y los retoques estéticos.

Antes de entrar en el tema, Moria manifestó: “Somos chicas de quirófano after, pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before”.

En ese contexto, Alfano desfiló en bikini en el estudio y mostró su figura, lo que provocó la reacción inmediata de la conductora: “Ahora se me pone el culo”.

Durante la conversación, Casán le expresó su cariño y admiración; además, recordó que están “igual que en los 80” y destacó que, más allá de cualquier retoque, lo importante es tener “cuerpo y cabeza”.

También habló de sus propias decisiones estéticas a lo largo de la carrera y de cómo, según dijo, una se va “puliendo” no solo en lo físico sino también en el lenguaje y en la actitud.

Alfano, por su parte, evocó una anécdota de 2002, cuando debutó en Cantando Bajo la Deuda junto a Nito Artaza y Miguel Cherutti. Allí contó que en ese momento decidió cambiar sus prótesis mamarias para lograr el resultado que deseaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2025942671835971706&partner=&hide_thread=false Graciela Alfano y Moria Casán se divirtieron a lo grande en #LaMañanaConMoria: "¡somos primas de sangre!". #lovieneltrece pic.twitter.com/ghMyP52h2r — eltrece (@eltreceoficial) February 23, 2026

En medio de la charla, Moria le preguntó directamente si se había realizado un lifting vaginal, a lo que Alfano respondió: “Obvio. Mi consuegra, que es divina, es médica. La abuela Catalina. Ella lo hace”.

La actriz explicó, en tono descontracturado, que se trata de un tratamiento con láser que ayuda al rejuvenecimiento íntimo: “Te ponen una especie de pene que tiene láser. Entonces te lo ponen y te resucitan. No sabés cómo te la suben”.

FUENTE: Agencia NA