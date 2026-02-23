Graciela Alfano habló del lifting que se realizó en una zona íntima y sorprendió a Moria Casán

Graciela Alfano reveló detalles del procedimiento de rejuvenecimiento íntimo que se realizó y que, según contó, estuvo a cargo de su propia consuegra, médica de profesión.
Ambas actrices recordaron sus años de esplendor y hablaron sobre el paso del tiempo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de La Mañana con Moria, ambas figuras recordaron sus años de esplendor y hablaron sobre el paso del tiempo, las decisiones personales y los retoques estéticos.
Antes de entrar en el tema, Moria manifestó: “Somos chicas de quirófano after, pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before”.
En ese contexto, Alfano desfiló en bikini en el estudio y mostró su figura, lo que provocó la reacción inmediata de la conductora: “Ahora se me pone el culo”.
Durante la conversación, Casán le expresó su cariño y admiración; además, recordó que están “igual que en los 80” y destacó que, más allá de cualquier retoque, lo importante es tener “cuerpo y cabeza”.
También habló de sus propias decisiones estéticas a lo largo de la carrera y de cómo, según dijo, una se va “puliendo” no solo en lo físico sino también en el lenguaje y en la actitud.
Alfano, por su parte, evocó una anécdota de 2002, cuando debutó en Cantando Bajo la Deuda junto a Nito Artaza y Miguel Cherutti. Allí contó que en ese momento decidió cambiar sus prótesis mamarias para lograr el resultado que deseaba.
En medio de la charla, Moria le preguntó directamente si se había realizado un lifting vaginal, a lo que Alfano respondió: “Obvio. Mi consuegra, que es divina, es médica. La abuela Catalina. Ella lo hace”.
La actriz explicó, en tono descontracturado, que se trata de un tratamiento con láser que ayuda al rejuvenecimiento íntimo: “Te ponen una especie de pene que tiene láser. Entonces te lo ponen y te resucitan. No sabés cómo te la suben”.
