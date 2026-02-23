lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Qué regalito!|

El impactante regalo que recibió Benjamín Agüero: cuánto cuesta el auto 0km que le dieron por sus 17

El hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona celebró sus 17 años con una fiesta íntima y una sorpresa que rápidamente se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El impactante regalo que recibió Benjamín Agüero: cuánto cuesta el auto 0km que le dieron por sus 17

El impactante regalo que recibió Benjamín Agüero: cuánto cuesta el auto 0km que le dieron por sus 17

1mLQF6SeT_1256x620__1

Benjamín Agüero fue protagonista de uno de los cumpleaños más comentados del fin de semana. El nieto de Diego Maradona festejó el 19 de febrero junto a familiares y amigos cercanos, pero el momento más impactante llegó cuando descubrió el regalo especial que le habían preparado sus padres.

Lee además
Filtraron los nombres de los concursantes de Gran Hermano Generación Dorada
Expectativa

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes
un imitador de gustavo cerati sorprendio en un reality de peru: era imitarlo, no resucitarlo
Video

Un imitador de Gustavo Cerati sorprendió en un reality de Perú: "Era imitarlo, no resucitarlo"

La sorpresa incluyó un juego de pistas estilo “búsqueda del tesoro”. Tras seguir cada indicio, el adolescente llegó hasta el lugar donde lo esperaba su primer vehículo 0km, un modelo 208 en color blanco, uno de los autos más vendidos del mercado argentino.

1mLQF6SeT_1256x620__1

Cuál es el valor del 0km que recibió Benjamín Agüero

El modelo elegido pertenece al segmento de los compactos y se ubica entre los más demandados del país. De acuerdo a los valores actuales del mercado automotor argentino, la versión base de este vehículo supera los $30 millones, aunque el monto final puede variar según el equipamiento y la cotización vigente.

El auto cuenta con pantalla multimedia táctil, conectividad para smartphones, cámara de retroceso y un diseño moderno que lo posiciona como una opción habitual para quienes adquieren su primer vehículo.

La reacción de Benjamín Agüero al recibir el regalo

En los videos compartidos en Instagram, se lo ve sorprendido y emocionado al recibir las llaves. Tras activar la alarma, abrió las puertas y se sentó en el asiento del conductor para recorrer el interior. “La felicidad de tu felicidad así se ve. Te amamos Ben”, fue el mensaje que acompañó el posteo.

Aunque todavía no alcanzó la mayoría de edad, el obsequio marca una nueva etapa en su vida y simboliza mayor independencia, siempre con el acompañamiento de su familia.

El regalo no pasó desapercibido en redes sociales, donde hubo opiniones divididas sobre el modelo y el gesto. Sin embargo, para Benjamín Agüero el 0km se convirtió en el gran protagonista de un cumpleaños que quedará en el recuerdo.

Temas
Seguí leyendo

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del gran festejo

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Inmersión en Macondo: el Teatro del Bicentenario estrena temporada con una experiencia sensorial única

La China Suárez y Mauro Icardi, otra vez, en el centro de la escena

De San Juan al frío de Rusia: la historia de Rosalba Oliva, la pianista que conquistó Ekaterimburgo

Yuyito González, mal en el amor: cortó su romance con un importante empresario

¡Una fortuna!: mirá cuánto sale la mansión que alquiló Maxi López

Eric Dane grabó una entrevista con Netflix previo a su muerte: dónde y cuándo verla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Filtraron los nombres de los concursantes de Gran Hermano Generación Dorada
Expectativa

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
Homenaje

La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Te Puede Interesar

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán
Calingasta

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito video
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.
Servicio

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia