El impactante regalo que recibió Benjamín Agüero: cuánto cuesta el auto 0km que le dieron por sus 17

Benjamín Agüero fue protagonista de uno de los cumpleaños más comentados del fin de semana. El nieto de Diego Maradona festejó el 19 de febrero junto a familiares y amigos cercanos, pero el momento más impactante llegó cuando descubrió el regalo especial que le habían preparado sus padres.

La sorpresa incluyó un juego de pistas estilo “búsqueda del tesoro”. Tras seguir cada indicio, el adolescente llegó hasta el lugar donde lo esperaba su primer vehículo 0km, un modelo 208 en color blanco, uno de los autos más vendidos del mercado argentino.

1mLQF6SeT_1256x620__1

Cuál es el valor del 0km que recibió Benjamín Agüero

El modelo elegido pertenece al segmento de los compactos y se ubica entre los más demandados del país. De acuerdo a los valores actuales del mercado automotor argentino, la versión base de este vehículo supera los $30 millones, aunque el monto final puede variar según el equipamiento y la cotización vigente.

El auto cuenta con pantalla multimedia táctil, conectividad para smartphones, cámara de retroceso y un diseño moderno que lo posiciona como una opción habitual para quienes adquieren su primer vehículo.

La reacción de Benjamín Agüero al recibir el regalo

En los videos compartidos en Instagram, se lo ve sorprendido y emocionado al recibir las llaves. Tras activar la alarma, abrió las puertas y se sentó en el asiento del conductor para recorrer el interior. “La felicidad de tu felicidad así se ve. Te amamos Ben”, fue el mensaje que acompañó el posteo.

Aunque todavía no alcanzó la mayoría de edad, el obsequio marca una nueva etapa en su vida y simboliza mayor independencia, siempre con el acompañamiento de su familia.

El regalo no pasó desapercibido en redes sociales, donde hubo opiniones divididas sobre el modelo y el gesto. Sin embargo, para Benjamín Agüero el 0km se convirtió en el gran protagonista de un cumpleaños que quedará en el recuerdo.