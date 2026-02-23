lunes 23 de febrero 2026

En las redes

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece

El conductor sanjuanino regresa a la pantalla chica con la nueva temporada de Ahora Caigo, el clásico programa de preguntas y caídas, prometiendo humor, sorpresas y guiños ochentosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grabación 2026-02-23 141533

Es oficial: Ahora caigo volverá a las pantallas de El Trece, de la mano del sanjuanino Darío Barassi, quien promete mantener su humor característico y sumar sorpresas al clásico ciclo de entretenimiento.

Desde su debut, el programa se destacó como una propuesta innovadora en la televisión argentina. Su combinación de cultura general, tensión y diversión, junto a una puesta en escena llamativa, lo convirtió en un fenómeno: los participantes responden preguntas y, si fallan, literalmente “caen” por una plataforma que se abre bajo sus pies.

El propio Barassi compartió la promoción del regreso, que viene con guiños ochentosos al estilo Volver al Futuro y una nave espacial que casi se lo lleva. “Yo hago caer a cualquiera”, expresó junto al video, dejando en claro que su humor seguirá siendo el protagonista.

El ciclo enfrenta a un jugador principal contra distintos oponentes que deben responder correctamente a preguntas de distintas temáticas. Cada ronda elimina a quienes se equivocan o no responden a tiempo, y la caída vertical se convirtió en la marca registrada del programa. La combinación de ritmo ágil y comentarios espontáneos de Barassi logró que Ahora caigo se transforme en un fenómeno viral en redes sociales.

Entre las preguntas más curiosas de los fanáticos surgió qué pasa con los concursantes tras la caída. Con su sello humorístico, Barassi bromeó: “Me duele en el alma que haya personas que piensen que pongo leones hambrientos debajo de los participantes. ¿Se piensan que no tengo alma?”.

Más allá de las bromas, la confirmación que todos esperaban llegó: el programa regresará en marzo. La vuelta de Ahora caigo representa una apuesta fuerte de El Trece para abrir la nueva temporada televisiva, con la impronta única de Barassi intacta y muchas sorpresas por delante.

