Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

En un hecho sin precedentes para San Juan, la Dirección de Hidráulica comenzó a cortar el agua de riego a los productores agropecuarios que acumulan deudas millonarias con el Estado. El primer operativo se realizó en el departamento de Sarmiento el viernes, donde dos fincas quedaron literalmente sin una gota, tras años de evasión del canon correspondiente al servicio de distribución.

Los operarios de Hidráulica sellaron con cemento los ingresos de agua a las fincas morosas, marcando un antes y un después en la política de cobro del servicio. “Nunca antes se había llegado a este punto”, reconocieron desde la repartición que conduce Raúl Ruiz.

La medida viene gestándose desde hace meses. En julio ya se había anticipado que agosto sería clave, y así fue: comenzaron los cortes. En total, se enviaron entre 500 y 515 notificaciones por deudas que en conjunto superaban los 1.100 millones de pesos.

Si bien muchos productores se acercaron a regularizar su situación -y ya se recuperaron unos 400 millones en planes de pago de mas de 500 deudores-, todavía quedan alrededor de 60 finqueros que no mostraron intención de pagar. Y son ellos el foco de estas acciones.

El canon que se cobra no es por el agua en sí —que es gratuita—, sino por el servicio de distribución y mantenimiento del sistema: limpieza de canales, monda, inspecciones y demás tareas esenciales para garantizar el riego agrícola.

Desde Hidráulica aclararon que no se trata de una medida caprichosa, sino de una decisión consensuada con las Juntas de Riego departamentales y el Consejo de Hidráulica. Aseguran que no se puede sostener un 65% a 70% de deuda anual.

Desde el gobierno aseguraron que los cortes seguirán de forma progresiva, a medida que se restituyan los servicios en los canales tras el período de monda. El mensaje es claro: quien no paga, se queda sin agua.