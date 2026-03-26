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Conmoción

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución

El fallecimiento de Ricardo “Tatá” Fagale, exdirigente de la institución y referente del ámbito turístico en San Juan, generó conmoción entre socios, allegados y la comunidad. Tenía una reconocida trayectoria y un fuerte vínculo con el club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad del Club Sirio Libanés de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse este jueves el fallecimiento de Ricardo “Tatá” Fagale, quien supo conducir la institución durante varios años y dejó una huella tanto en lo social como en lo turístico. Por el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

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Fagale fue presidente del club entre 1985 y 1991, etapa en la que se destacó por su compromiso con la vida institucional y el fortalecimiento de los vínculos dentro de la comunidad. Su figura quedó asociada a una época de crecimiento y participación activa de socios y familias.

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Además de su rol dirigencial, era licenciado en Administración de Empresas, asesor turístico y estaba al frente de la agencia Nerja Tours, desde donde desarrolló gran parte de su actividad profesional. Su perfil combinaba la gestión empresarial con una marcada vocación por el turismo.

Perteneciente a una familia muy conocida en San Juan, era padre de dos hijos: Carlos, médico radiólogo, y Oscar, escribano, a quien todos conocen desde chico como “Chiqui”. Su entorno familiar y social lo recuerda como una persona cercana, comprometida y de fuerte presencia en distintos ámbitos de la provincia.

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