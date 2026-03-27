De San Juan a la tevé grande: Omega "apareció" en lo de Barassi y lo dejó en offside

La escena fue breve, pero suficiente para instalar el tema. En Ahora Caigo, el ciclo que conduce Darío Barassi por El Trece, un participante llevó la identidad sanjuanina al centro del estudio y terminó provocando una reacción tan espontánea como divertida.
Nicolás Nápoli, de 26 años, vive en Buenos Aires, trabaja en el área de Seguridad e Higiene y es hincha de Huracán. Sin embargo, su vínculo con San Juan es cercano: parte de su familia reside en la provincia y él viaja con frecuencia desde la adolescencia. En su presentación también dejó ver su afinidad por la música popular, especialmente el cuarteto y la cumbia.
Durante el intercambio con el conductor, hubo espacio para bromas sobre las campañas turísticas y la presencia de Barassi en la provincia. El tono distendido se mantuvo hasta que llegó el momento de responder una consigna y el participante sorprendió con un pedido fuera de libreto: quiso escuchar a Omega.
La solicitud generó un instante de desconcierto. Barassi reaccionó con humor y admitió, entre risas, que la situación lo dejaba mal parado respecto a sus propias referencias locales. El comentario, lejos de incomodar, potenció el clima del programa y terminó en uno de los momentos más comentados.
Así, sin anuncio previo, la banda sanjuanina logró colarse en la pantalla nacional. Entre chicanas, música y baile, el episodio volvió a mostrar cómo la identidad local puede aparecer en los lugares más inesperados y ganar protagonismo en cuestión de segundos.