De San Juan a la tevé grande: Omega "apareció" en lo de Barassi y lo dejó en offside

La escena fue breve, pero suficiente para instalar el tema. En Ahora Caigo , el ciclo que conduce Darío Barassi por El Trece, un participante llevó la identidad sanjuanina al centro del estudio y terminó provocando una reacción tan espontánea como divertida.

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Nicolás Nápoli, de 26 años, vive en Buenos Aires, trabaja en el área de Seguridad e Higiene y es hincha de Huracán. Sin embargo, su vínculo con San Juan es cercano: parte de su familia reside en la provincia y él viaja con frecuencia desde la adolescencia. En su presentación también dejó ver su afinidad por la música popular, especialmente el cuarteto y la cumbia.

Durante el intercambio con el conductor, hubo espacio para bromas sobre las campañas turísticas y la presencia de Barassi en la provincia. El tono distendido se mantuvo hasta que llegó el momento de responder una consigna y el participante sorprendió con un pedido fuera de libreto: quiso escuchar a Omega.

La solicitud generó un instante de desconcierto. Barassi reaccionó con humor y admitió, entre risas, que la situación lo dejaba mal parado respecto a sus propias referencias locales. El comentario, lejos de incomodar, potenció el clima del programa y terminó en uno de los momentos más comentados.

Así, sin anuncio previo, la banda sanjuanina logró colarse en la pantalla nacional. Entre chicanas, música y baile, el episodio volvió a mostrar cómo la identidad local puede aparecer en los lugares más inesperados y ganar protagonismo en cuestión de segundos.