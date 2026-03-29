El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte

El Coro de la Universidad Católica de Cuyo lanzó una nueva convocatoria para sumar integrantes y abrir sus puertas a quienes deseen vivir la experiencia del canto coral, tanto estudiantes de la institución como público en general. Quienes estén interesados deberán completar un formulario de inscripción, asistir a una audición y contar con salud vocal. No es necesario ser alumno de la universidad, ya que el coro está abierto a toda la comunidad.
Tiempo de San Juan participó de uno de los ensayos del coro y Marta Bilska, directora del coro, explicó que la convocatoria de nuevas voces se hace todos los años. "Cada año el 30% de los miembros se van porque terminan su carrera universitaria y por eso buscamos. Los requisitos no son muy difíciles, hay que tener una linda vos y muchas ganas de cantar", detalló.
Las audiciones se realizarán los días 14, 16 y 17 de abril, de 14:30 a 16:30, en la Secretaría de Extensión de la universidad. Allí, los aspirantes serán evaluados para definir en qué cuerda se integrarán: soprano, contralto, tenor o bajo.
Quienes queden seleccionados se incorporarán a una rutina de ensayos que combina técnica y trabajo grupal. Los encuentros son los martes de 21 a 22:30, viernes de 14:30 a 16:30 y sábados de 11 a 13. Allí no solo se canta: también se trabaja afinación, interpretación y ensamble, en un espacio pensado tanto para aprender como para disfrutar.
"Tenemos muchos proyectos para este año y algunos viajes planificados por Argentina. El repertorio no es todo religioso y estamos buscando voces en todas las cuerdas", explicó Daniela Montaño, asistente de dirección y pianista. Es que el coro, también ensaya e interpreta obras de compositores clásicos como Mozart, Johannes Brahms y Zoltán Kodály, además de spirituals, folklore, bandas sonoras de películas, musicales y clásicos del rock y el pop.
Como coro institucional, la agrupación participa en actos y celebraciones litúrgicas de la universidad, pero también forma parte de conciertos junto a otras formaciones musicales como orquestas, coros y bandas. Estas presentaciones se desarrollan en auditorios, teatros y centros culturales.
Los beneficios para estudiantes de la Universidad Católica
Para quienes estudian en la Universidad Católica de Cuyo hay un incentivo extra: durante el primer año tienen un 10% de descuento en la cuota, beneficio que sube al 20% a partir del segundo año de permanencia.
Con una agenda que promete presentaciones y posibles viajes a festivales corales, el 2026 aparece como un buen momento para animarse. Para más información, el coro comparte novedades en su cuenta de Instagram: @corouccuyo.
Embed - El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte