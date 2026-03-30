Una pareja de ancianos fue atropellada por un auto en Rivadavia: uno de ellos llegó inconsciente al hospital

Este domingo en la mañana, mientras se estaba desarrollando el IRONMAN en la provincia, ocurrió un grave accidente en Rivadavia. Una pareja de ancianos de 71 años fue atropellada por un auto Toyota Corolla. Ambos fueron hospitalizados y estarían fuera de peligro.

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Según informaron, el siniestro fue en la intersección de calles Rastreador Calivar y Periodistas Argentinos. El vehículo conducido por Jorge Alberto Caballero circulaba por Calivar de Norte a Sur y al llegar a la esquina de Periodistas Argentinos atropelló a la pareja de ancianos, que fueron identificados como Nancy Navas y Alberto Agüero.

Según miembros de la Policía, Alberto Agüero fue llevado inconsciente al Hospital Rawson, ya que a simple vista tenía un corte en la cabeza. Su pareja también fue trasladada al nosocomio para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de comisaría 13ra y UFI Delitos Especiales en turno.